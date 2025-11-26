Presencialmente

Evento terá participação presencial e online e prevê arrecadar R$ 359 mil.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus vai realizar, no dia 16 de dezembro, às 9h, um leilão com 66 lotes de bens móveis inservíveis. Os interessados podem participar presencialmente, no hotel Mercury, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.000, bairro Adrianópolis, ou de forma online pelo site do leiloeiro: www.mgl.com.br.

Leilão terá 66 lotes e arrecadação prevista de R$ 359 mil

A organização do evento é conduzida pela Divisão de Patrimônio (Dpat), da Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad). A previsão inicial de arrecadação é de R$ 359 mil. O edital está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) de 19/11.

O secretário da Semad, Célio Guedes, reforçou que a gestão patrimonial está sendo aprimorada para otimizar recursos públicos.

“Nosso objetivo é reduzir custos, gerar receitas e dar destino adequado aos bens, sempre com total transparência”, afirmou.

Equipamentos, móveis e veículos estão entre os itens

Os 66 lotes incluem equipamentos escolares, móveis de escritório, materiais hospitalares, bebedouros, aparelhos de ar-condicionado, computadores, impressoras e monitores.

Outros 34 lotes são compostos por veículos, como motocicletas, pick-ups, caminhonetes, furgões e carros de passeio.

Como serão dados os lances

O leiloeiro responsável é Fernando Caetano Moreira Filho, escolhido por sorteio entre oito profissionais credenciados.

Os lances começam pelo valor mínimo de avaliação e podem ser feitos presencialmente ou online, prevalecendo sempre o maior valor registrado.

Visitação dos lotes

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. A visitação poderá ser feita entre 9 e 12 de dezembro, das 9h às 14h.

Endereços para visitação

Lotes 1 a 19 – CBI Aleixo:

Avenida Cosme Ferreira, nº 1.945, bairro Aleixo.

Lotes 20 a 32 – Depósito Semsa:

Rua D. Benedita Castelo Branco, s/n, bairro Flores, Galpão 6 (acesso pela rua Anhanduí).

Lotes 33 a 49 – Veículos (CBI Aleixo):

Avenida Cosme Ferreira, nº 1.945, bairro Aleixo.

Lotes 50 a 66 – Veículos (Via Verde Transportes):

Avenida Laguna, nº 1.380, bairro Planalto.

