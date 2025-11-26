Assassinato

Vítima foi executada após chegar em um carro de aplicativo para entregar uma documentação.

Um homem identificado como Marco Antonio Estevão Cassiano, 50 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (25), na rua Gaivota, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, Marco Antonio teria ido ao local em um carro de aplicativo para entregar uma documentação. Ele estava acompanhado da esposa quando foi surpreendido por quatro criminosos que chegaram em outro veículo.

Ao descer do carro, os suspeitos perguntaram quem estava com o documento. A vítima respondeu que era ele, momento em que os homens avançaram, o seguraram e iniciaram a série de disparos. A esposa relatou que o documento em questão era referente a uma motocicleta pertencente ao casal, que está no interior do estado.

Durante a ação criminosa, os bandidos também roubaram a bolsa da mulher e os celulares do casal antes de fugir.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) iniciou as investigações. Na área, moradores afirmaram não ter informações sobre o caso, prevalecendo a lei do silêncio.

