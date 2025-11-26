Política Nacional

Após a detenção do ex-presidente, legenda registra crescimento incomum e transforma reação da base em estratégia de fortalecimento político

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida no sábado (22/11), provocou uma movimentação imediata no cenário partidário nacional. Nas 48 horas seguintes, o Partido Liberal (PL) registrou um volume extraordinário de novas filiações, ultrapassando a marca de 20 mil inscrições — um crescimento que destoou completamente do ritmo usual da legenda.

Até a véspera do episódio, o partido mantinha uma média estável de cadastros ao longo do ano, girando em torno de cem novos filiados por dia. O impacto da prisão, entretanto, desencadeou uma mobilização intensa entre apoiadores, que passaram a buscar a legenda como forma de manifestação política. Dados internos do partido, repassados à imprensa, apontam que domingo e segunda-feira mantiveram o mesmo padrão elevado, com cerca de 10 mil novas adesões por dia.

O avanço das filiações ocorreu simultaneamente ao início de uma campanha nacional de expansão partidária. As peças de divulgação, lançadas na sexta-feira (21/11), contaram com figuras de ampla visibilidade dentro do PL, como o deputado Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Dirigentes avaliam que, apesar de a ação já estar programada, o evento envolvendo o ex-presidente aumentou substancialmente a procura.

Nos bastidores, lideranças da legenda interpretam o movimento como reflexo de um sentimento de solidariedade e de mobilização entre eleitores identificados com a direita. Segundo integrantes da cúpula, a detenção de Bolsonaro funcionou como um “ponto de ignição”, despertando um engajamento que, na avaliação interna, estava reprimido ao longo dos últimos meses.

Atualmente, o PL contabiliza aproximadamente 893 mil filiados, ocupando a oitava posição entre os maiores partidos do país. Siglas tradicionais, como MDB, PT e PP, seguem à frente em número total de integrantes. Apesar disso, dirigentes do PL entendem que o crescimento súbito reforça a capacidade de reação da legenda e de seu principal líder político, especialmente em momentos de tensão institucional.

Para o partido, o salto no número de registros não representa apenas um fluxo momentâneo, mas uma tentativa de reafirmar força e demonstrar coesão em um período considerado sensível na conjuntura nacional.