Ciclista bielorrusso enfrentou onça-pintada que o perseguiu por minutos na BR-319, no Amazonas, em vídeo assustador.

O ciclista bielorrusso Serge Buzo deu de cara com uma onça-pintada e acabou sendo “perseguido” pelo animal enquanto pedalava pela BR-319, no interior do Amazonas. A onça saiu da mata e seguiu atrás dele por alguns metros da rodovia, em uma área completamente cercada de floresta.

Serge conseguiu escapar sem ferimentos. Em um dos momentos mais tensos, ele levantou a bicicleta para parecer maior que o felino e ainda emitiu um rugido grave para tentar afastá-lo.

A cena foi registrada em vídeo e publicada em suas redes sociais. Vivendo no Brasil desde a pandemia, após deixar Belarus por causa da ditadura, ele viaja pela América do Sul de bicicleta.

🐆 Encontro assustador

No vídeo, o ciclista aparece pedalando e dizendo: “A onça está atrás de mim, vocês acham que estou brincando?”. Em outro momento, enquanto procura pegadas na estrada, o felino surge novamente atrás dele.

“Sai daqui, cai fora. Ela não parece ser grande, mas ainda assusta”, diz Serge.

Ele contou que viu a onça atravessar a estrada a menos de 100 metros e que decidiu seguir com cautela por não haver nenhum carro passando. A perseguição durou cerca de três minutos.

“Gritei achando que ela ia correr, mas não se assustou. Então sentei na bike e pedalei, sempre olhando para trás”, relatou.

🐆 O que dizem os especialistas

O biólogo Nonato Amaral, diretor do Zoológico Tropical, explicou que encontros com onças são raros e que o animal parecia ser jovem e curioso. Ele reforça que humanos não fazem parte da cadeia alimentar do felino.

“Quando uma onça quer caçar, ela age em silêncio. Como se deixou ver, não estava em intenção de ataque. Mas uma aproximação extrema pode gerar reação defensiva”, disse.

Amaral ainda alertou que imitar sons de onça — como Serge fez — pode ser interpretado como desafio.

O pesquisador da Ufam Rogério Fonseca afirmou que o comportamento da onça pode ter sido motivado por sentir ameaça.

“Havia risco real de ataque. Muitos incidentes não letais acontecem exatamente desse jeito”, disse.

⚠️ Como agir ao encontrar uma onça na natureza

Manter o olhar no animal

Nunca virar de costas

Não correr ou tentar subir em árvores

Não entrar na água

Tentar parecer maior, abrindo os braços ou ampliando a postura

Ciclista dá de cara e enfrenta onça-pintada na BR-319, no Amazonas pic.twitter.com/vcKBeIJnDa — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 26, 2025

