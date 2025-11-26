Confronto

Operação policial deixa três mortos e altera trânsito na região.

Um adolescente de 12 anos foi baleado dentro de uma escola municipal no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26), durante um tiroteio. A Polícia Civil realiza operação na região, e a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, está com interdições intermitentes.

A ação deixou três mortos. De acordo com a Polícia Civil, eles eram suspeitos de atuar como seguranças de uma liderança do tráfico, cujo nome não foi revelado. Um suspeito foi preso, e dois fuzis e pistolas foram apreendidos.

Segundo a polícia, as forças de segurança receberam informações de inteligência indicando que traficantes de uma facção planejavam invadir uma comunidade do complexo da Maré controlada por grupo rival.

O conjunto de 16 favelas tem áreas dominadas pelo CV (Comando Vermelho) e pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Moradores informaram que os confrontos se concentraram na Vila do João e Vila do Pinheiro, territórios controlados pelo TCP.

A criança baleada é estudante do 6º ano da escola municipal Hélio Smidt e foi atingida por um disparo na perna esquerda enquanto estava no pátio. Ela recebeu atendimento na Clínica da Família, onde o projétil foi removido, e posteriormente foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A Secretaria Municipal de Educação informou que o estudante não corre risco de vida.

A ambulância que socorreu a criança enfrentou dificuldades para entrar e sair da Maré devido aos tiroteios. Além disso, por falta de água, os alunos das escolas públicas do conjunto de favelas foram liberados mais cedo, por volta das 11h, pouco antes do início do tiroteio.

Impacto

O confronto também afetou a Cidade Universitária, principal campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), na Ilha do Fundão. Um helicóptero da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) pousou em área de gramado próximo aos prédios da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) e da Escola de Belas Artes. Em nota, a UFRJ informou que o pouso durou apenas três minutos para verificar uma possível pane.

No Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, um tiro atingiu a parede de uma sala de aula ocupada por estudantes, mas não houve feridos. Há também relatos de disparos em um banheiro feminino de outro prédio do campus.

A universidade suspendeu as aulas nos turnos da tarde e da noite no campus da Ilha do Fundão. Estudantes que perderam provas terão direito à segunda chamada, e faltas serão abonadas.

As aulas nas escolas públicas da Maré também foram suspensas, e as unidades de saúde do conjunto de favelas fecharam temporariamente por razões de segurança.

Torcedores do Flamengo programam para esta quarta-feira um evento chamado “Aerofla” no Aeroporto Internacional do Rio (Galeão), para se despedir do elenco que viaja a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores no sábado (29).

A programação da prefeitura prevê alterações intermitentes no trânsito, principalmente na entrada das ilhas do Governador e do Fundão, durante o trajeto do ônibus que levará a delegação. Até o momento, organizadores e prefeitura não informaram se o evento será mantido.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

