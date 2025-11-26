HIV

Campanha “Dezembro Vermelho” reforça prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de HIV/Aids na cidade.

Em Manaus, 1.298 casos de HIV em adultos foram registrados até 2024, sendo que 66,79% (867) ocorreram entre pessoas de 20 a 39 anos, com predominância de 75,4% entre homens. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o ano também registrou 183 óbitos por Aids e 130 gestantes com HIV cadastradas nos quatro Serviços de Atenção Especializada (SAEs) mantidos pela Prefeitura.

Prefeitura lança campanha “Dezembro Vermelho”

Com o objetivo de conscientizar a população sobre prevenção, diagnóstico precoce e combate ao preconceito, a Prefeitura, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Organizações da Sociedade Civil, dará início à campanha “Dezembro Vermelho” na segunda-feira (1º/12).

A chefe do Núcleo de Controle de HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais da Semsa, assistente social Thayná Saraiva da Silva, destaca que uma programação ampla foi planejada para mobilizar a sociedade e divulgar os serviços disponíveis na rede municipal.

“A Semsa desenvolve uma série de ações e serviços para a prevenção e controle do HIV/Aids durante todo o ano, envolvendo atividades para reduzir o risco de transmissão e também para garantir o atendimento às pessoas vivendo com a infecção. Pessoas que vivem com HIV podem ter boa qualidade de vida, mas para isso é essencial o diagnóstico precoce e também o tratamento adequado”, afirma Thayná Saraiva.

Serviços disponíveis e prevenção

Entre os serviços oferecidos, a Semsa destaca o atendimento em quatro SAEs e oito unidades de saúde, que acompanham 11.954 pessoas vivendo com HIV. Além disso, 14 unidades oferecem Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), uma medicação diária que ajuda a prevenir a infecção pelo vírus.

A rede municipal também dispõe de 11 unidades com PrEP de urgência (PEP), teste rápido de HIV e distribuição de insumos preventivos em 193 unidades. Todas as unidades de saúde distribuem preservativos, e os testes rápidos permitem diagnóstico precoce, essencial para início imediato do tratamento.

“O tratamento em tempo oportuno vai reduzir as complicações pela doença e o risco de mortalidade. Além disso, é fundamental para a prevenção da transmissão da infecção, já que os medicamentos antirretrovirais reduzem a quantidade do vírus no organismo. Com a carga viral indetectável, o risco de transmissão passa a ser muito pequeno. Por isso, é importante que as pessoas realizem o exame e, em caso de infecção pelo HIV, façam a adesão ao tratamento de forma correta”, orienta Thayná.

Foco nos jovens e ações da campanha

A campanha dá atenção especial à população de 20 a 39 anos, grupo mais impactado pela doença. Segundo Thayná, dados do Ministério da Saúde de 2023 mostram que 60% da população jovem não utiliza preservativos.

“O maior número de casos entre esse grupo também ocorre por ser a faixa etária de pico da atividade sexual, assim como o baixo alcance de educação para a prevenção, o que contribui para a menor percepção do risco”, esclarece.

A abertura oficial será no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro, zona Sul, às 11h de 1º/12, com teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C, PrEP e PEP, atividades educativas, distribuição de insumos preventivos, autotestes e material informativo.

Na terça-feira (2/12), a Semsa atuará no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, das 9h às 16h, oferecendo testes rápidos, multivacinação, educação em saúde, distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante, autotestes e material educativo.

“Durante o mês dezembro, as unidades de saúde também vão reforçar as ações com programação local para atender as comunidades com ações de prevenção e controle do HIV/Aids”, conclui Thayná Saraiva.

Transmissão e cuidados

O HIV é transmitido por relações sexuais sem preservativo, da gestante para o bebê, compartilhamento de seringas ou agulhas contaminadas e transfusão de sangue infectado. O vírus compromete o sistema imunológico e, sem tratamento, pode evoluir para Aids.

Em 2024, Manaus registrou 1.756 casos novos de HIV em adultos, 546 novos casos de Aids e 244 óbitos pela doença.

