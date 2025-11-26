Circuito

Circuito Natalino 2025 apresenta Gloria de Vivaldi e clássicos natalinos

O Circuito Natalino 2025 promove nesta quinta-feira (27), às 10h, um concerto gratuito na Catedral Metropolitana de Manaus (Igreja Matriz). A apresentação contará com o Coral do Amazonas e a Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Otávio Simões.

O público poderá apreciar Gloria em Ré Maior, RV 589, de Antonio Vivaldi, uma das obras sacras mais importantes do período barroco. Composta por volta de 1715, a peça é conhecida por sua escrita vocal brilhante, força expressiva e atmosfera de celebração espiritual. Como disse o maestro Otávio Simões, os arranjos foram criados especialmente para reforçar o caráter festivo e simbólico do concerto.

Repertório natalino e religioso

A programação inclui também três peças com temática natalina e religiosa:

An Irish Blessing (tradição irlandesa)

(tradição irlandesa) Natal Branco (Irving Berlin)

(Irving Berlin) Noite Feliz (Franz Gruber)

Os solos do Gloria serão interpretados pelas sopranos Katia Freitas e Tamar Freitas, e pela mezzo-soprano Samanta Costa, todas integrantes do Coral do Amazonas.

Gratuidade e valorização cultural

O concerto integra as ações do Circuito Natalino, iniciativa que valoriza as tradições culturais, fomenta a fruição artística e aproxima a população da música clássica em espaços históricos de Manaus.

