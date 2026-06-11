Porto São Raimundo

Evento fluvial reúne samba, pagode, lazer e pôr do sol no Rio Negro e entra na reta final de vendas de ingressos

A contagem regressiva já começou. Neste sábado (14), Manaus recebe mais uma edição do Pagodin a Bordo. Além disso, o evento fluvial promete transformar as águas do Rio Negro em um grande cenário de música, lazer e entretenimento.

A Brasil Eventos promove a experiência, que deve reunir público a bordo do Ferry Boat Dona Sula. Dessa forma, o passeio combina música ao vivo, paisagens naturais e momentos de descontração em um único roteiro.

Embarque acontece no Porto São Raimundo

A saída está marcada para as 9h, no Porto São Raimundo. Em seguida, o público embarca para um dia completo de programação em meio às águas do Rio Negro.

Durante o percurso, o evento contará com apresentações de Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza. Os artistas prometem embalar o público com sucessos do samba e do pagode, além de manter a animação ao longo de todo o trajeto.

Experiência mistura música e contato com a natureza

Além da programação musical, o Pagodin a Bordo oferece uma experiência diferenciada na natureza amazônica. O roteiro inclui momentos de lazer, parada para banho e contemplação das paisagens do Rio Negro.

Assim, o evento busca unir entretenimento e turismo local, valorizando as belezas naturais da região e proporcionando uma vivência única ao público.

Ingressos seguem disponíveis na reta final

Os ingressos seguem à venda por R$ 60. No entanto, a organização alerta que a procura aumentou nos últimos dias que antecedem o evento.

Por isso, a expectativa é de casa cheia na embarcação, com público reunido para celebrar a música brasileira em um ambiente diferente dos tradicionais eventos da cidade.

Serviço

Evento: Pagodin a Bordo

Data: 14 de junho (sábado)

Horário: Saída às 9h

Local: Ferry Boat Dona Sula – saída do Porto São Raimundo

Atrações: Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza

Ingressos: R$ 60

Informações e vendas: (92) 99174-4122 | (92) 98469-6285

Instagram: @pagodinabordo

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