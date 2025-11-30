Economia

Iranduba (AM) – Inaugurado há cerca de três semanas, o Restaurante Top Iranduba tem chamado atenção da população e movimentado a concorrência local ao oferecer self-service por apenas R$ 10. O modelo de negócio, que já é aplicado em outros restaurantes da rede, despertou curiosidade e gerou repercussão nas redes sociais.

A equipe do Portal Em Tempo visitou o restaurante para conversar com a proprietária, Aldecira Carneiro, e entender como ela consegue manter o preço tão acessível sem comprometer a qualidade da comida.

Segundo Aldecira, a ideia de oferecer refeições a preços populares começou em 2017, em um restaurante no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde o prato feito custava apenas R$ 5, enquanto outros estabelecimentos de Manaus cobravam até R$ 12 ou R$ 13.

“Depois veio a pandemia, aumentamos para R$ 8 e, mais tarde, para R$ 10. Há dois ou três anos, decidimos experimentar o self-service a R$ 10. Deu certo, o público aceitou bem, e começamos a aplicar o modelo em outros restaurantes, incluindo o de Manacapuru e agora o de Iranduba”, explicou.

A proprietária ressaltou que não existe nenhuma parceria especial ou estratégia comercial secreta para manter o preço. “O que faz o valor ser possível é o apoio da nossa equipe e familiares, além de comprarmos direto do frigorífico e ajustarmos a quantidade de acordo com a demanda”, afirmou.

A repercussão foi rápida e intensa, e alguns concorrentes chegaram a pressionar Aldecira para aumentar o preço.

“Os comerciantes da alimentação aqui foram à prefeitura e exigiram uma reunião para que ajustássemos o valor para R$ 15 ou R$ 18, mas eu decidi manter o preço e acompanhar todos os meus restaurantes. O povo merece”, disse a proprietária.

A equipe também conversou com clientes no local. Emerson Souza, empreiteiro e frequentador do restaurante, comentou sobre a importância da proposta para a comunidade.

“O Top é o que faltava em Iranduba. O restaurante junta famílias, trabalhadores e visitantes. Estamos felizes com essa iniciativa. Comer uma comida de qualidade e rever amigos é raro hoje em dia. E não conheço outro lugar que ofereça esse preço, é incomparável. A proposta é excelente, e espero que o Top continue assim”, afirmou.

Outra cliente, a auxiliar administrativa Mariana Lima, elogiou o restaurante como opção para quem trabalha fora e precisa de um almoço acessível.

“O local é ótimo para quem trabalha fora. A comida é saborosa, o atendimento é bom, e o preço é justo. É difícil encontrar um lugar que ofereça qualidade e preço acessível ao mesmo tempo. O Top veio para somar para a nossa rotina”, disse.

O Restaurante Top Iranduba é, segundo clientes e moradores, mais do que uma opção de alimentação: tornou-se um ponto de encontro que aproxima a comunidade e promove o acesso a refeições de qualidade por um preço justo.

