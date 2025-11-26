Cultura

Lei Aldir Blanc do Governo do Amazonas financia nove projetos culturais inéditos e transforma a vida artística da cidade.

O município de Apuí, a 453 quilômetros de Manaus, celebra um marco histórico no setor cultural. Pela primeira vez, um edital de cultura é executado na cidade, por meio da Lei Aldir Blanc, via Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O Edital 01/2025 contemplou nove projetos de diferentes linguagens artísticas, fortalecendo a produção cultural local e trazendo ações que já transformam o cotidiano da comunidade.

Projetos já impactam moradores

Nas últimas semanas, dois projetos deram início à programação cultural:

Oficina de Berimbau , conduzida pelo mestre Vaguinho, que levou saberes tradicionais da capoeira para novos aprendizes.

, conduzida pelo mestre Vaguinho, que levou saberes tradicionais da capoeira para novos aprendizes. Baile dos Anos Incríveis, da proponente Jandriana Kalinski, que resgatou memórias afetivas e reuniu moradores em uma celebração intergeracional.

Outros sete projetos iniciarão suas atividades nas próximas etapas:

Ginga da Libertação

Oficina: Fios que Encantam

Cavalgada Fora de Época no Setor Coruja

Umbanda, Arte e Inclusão

Oficina de Artesanato: Aprender para Sobreviver

Oficina: Canta Criança

Continuidade da Oficina de Berimbau com Mestre Vaguinho

Um novo momento para artistas locais

Segundo o coordenador de Cultura, Wagner Santinny, o edital representa uma virada histórica para os artistas de Apuí.

“O sentimento é de gratidão pela existência de um edital da cultura pela primeira vez em Apuí. Antes nós vivíamos no limbo, distantes de qualquer perspectiva cultural. Projetos que estavam engavetados há anos agora estão ganhando vida, as pessoas conseguem revisitar suas ideias e finalmente submetê-las”, afirmou.

O segundo edital, com recursos remanescentes e rendimentos, já conta com cinco vagas que serão preenchidas por novas propostas.

“É o primeiro ano de edital funcionando em Apuí e teremos um total de 14 projetos rodando pela cidade. Apuí está realmente respirando arte, fomentando formação artística, estimulando a economia criativa e valorizando nossas tradições. Saímos daquele lugar de fazer cultura de guerrilha para um cenário de fomentos reais”, celebrou.

Segunda etapa amplia o alcance cultural

As inscrições do Edital 02/2025 encerraram em 24 de novembro, contemplando ações financiadas com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. A nova etapa amplia ainda mais o alcance dos investimentos, possibilitando o ressurgimento de projetos que estavam paralisados no município.

Os editais inéditos em Apuí consolidam políticas culturais duradouras, estimulam a criatividade local e garantem acesso, formação e participação ativa da população na vida cultural da cidade.

