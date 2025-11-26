Na tarde desta terça-feira (25), o Boi Caprichoso participou da 1ª Marcha das Mulheres Negras e Movimentos Sociais Minorizados de Parintins, que reuniu mulheres, lideranças quilombolas e representantes culturais.
A marcha aconteceu simultaneamente à Marcha Nacional das Mulheres Negras, em Brasília.
Marcha evidencia luta contra o racismo ambiental
Com o tema central “Racismo Ambiental”, o evento destacou a urgência de combater desigualdades, violências e garantir direitos às mulheres negras e comunidades minorizadas. A caminhada saiu da Academia ao Ar Livre da Rua Larga e seguiu até a Estação Cidadania, fortalecendo a mobilização local.
A Mãe Catirina do Caprichoso, Ádria Barbosa, ressaltou o simbolismo da participação do boi negro da Amazônia no movimento.
“É uma honra estar presente na primeira marcha das mulheres negras em Parintins. Nos unimos a essa força nacional, ocupando espaços e reafirmando nossa existência e resistência. O Caprichoso esteve conosco como o único boi-bumbá presente”, afirmou.
Quilombo Santa Izabel celebra apoio e união
Representantes do Quilombo Santa Izabel reforçaram a importância de unir cultura e luta social. A coordenadora Leilane Souza destacou a força do encontro.
“Hoje é um dia importante para marcharmos por saúde, educação e cultura. Fomos muito bem acolhidas pelo Boi Caprichoso, que abraçou nossa causa e marchou conosco. Cultura é direito, não lazer. Trouxemos nossas mulheres para a rua porque todas nós temos voz e lutamos por nossos direitos, pela nossa história e pela justiça climática”, declarou.
Já Mauriceia Garcia, também coordenadora do quilombo, afirmou que a marcha representa um avanço significativo para as mulheres negras do município.
“Todos os dias são dias das mulheres. Que nenhuma de nós silencie diante da violência. A educação e o conhecimento fortalecem nossa luta”, completou.
A presença do Boi Caprichoso consolidou o compromisso da associação com pautas sociais, igualdade racial e defesa das mulheres negras dentro e fora da arena.
