As contas da gestão do prefeito de Manaus, David Almeida, do exercício financeiro de 2021, foram aprovadas, nesta quarta-feira (26), pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante sessão ordinária. O relatório com a prestação de contas já havia recebido, por unanimidade, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a aprovação com recomendações, fato que baseou a decisão dos vereadores.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que aprovou as contas da gestão municipal foi de autoria da mesa diretora da CMM, discutido, aprovado e promulgado durante a sessão ordinária.

Para o prefeito David Almeida, a decisão confirma a seriedade com que a atual gestão municipal vem administrando a capital amazonense, buscando resolver os problemas do dia a dia da população, entregando melhores serviços e impulsionando a qualidade de vida dos manauaras.

“Em 2021, iniciamos a nossa administração tendo pela frente grandes desafios como a maior crise sanitária da nossa história, que foi a Covid-19. Apesar disso, com muito trabalho e tendo ao lado servidores comprometidos, conseguimos virar a página e iniciar a mudança da nossa cidade. Queremos e vamos seguir construindo uma cidade melhor para todos graças ao trabalho que é feito diariamente pela nossa gestão. Esse é o nosso compromisso com os manauaras”, afirmou Almeida.

De acordo com o vereador Eduardo Alfaia, a aprovação das contas confirma o bom trabalho realizado pela gestão municipal com responsabilidade pelos recursos públicos.

“Após esse parecer do Tribunal de Contas, fica confirmada a transparência e a responsabilidade que o prefeito David Almeida tem com as contas públicas do ano de 2021. Desde o primeiro dia da gestão, o prefeito sempre teve como premissa assegurar responsabilidade e transparência com cada centavo do erário municipal. O prefeito sempre se preocupou em aplicar da maneira correta e responsável, atendendo, sobretudo, as necessidades da nossa população e buscando sempre o melhor para a cidade de Manaus”, disse Alfaia.

Entre as recomendações realizadas pelo TCE em relação às contas de 2021, está o aumento do número de vagas em creches. Porém, a gestão municipal vem buscando ampliar o acesso à rede municipal de ensino e encerrou 2024 com mais de 10,4 mil vagas em creches, sendo que mais de 5.200 foram criadas pela gestão do prefeito David Almeida.

O vereador Gilmar Nascimento destacou a importância do trabalho realizado pelo TCE-AM para orientar a decisão dos vereadores de Manaus.

“Apreciamos um parecer prévio do TCE-AM, que é o órgão competente para julgar as contas dos gestores. Eles forneceram os elementos suficientes para que possamos formar esse juízo de valor. O TCE é um órgão que tem essa responsabilidade e competência”, finalizou.

