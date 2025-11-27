Investimento

Convênio fortalece o agronegócio, estimula a produção rural e movimenta a economia da cadeia leiteira e agrícola no município.

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (26/11), o convênio que destina R$ 300 mil para a 24ª Festa do Leite e Feira Agropecuária de Autazes, e realizou, também, entregas importantes para o fortalecimento do setor primário, com apoio direto ao produtor, investimentos em crédito rural, distribuição de maquinário e estímulo à cadeia do leite e agricultura familiar.

A medida reforça o compromisso do Governo do Amazonas com o desenvolvimento econômico do município, considerado um dos maiores polos leiteiros do estado, mantendo geração de renda, ampliação de mercado e valorização dos produtores de leite, queijo e derivados.

“O Estado está aqui com a sua estrutura dando apoio à Festa do Leite e também à Feira Agropecuária. Isso é importante porque essa é a vitrine do setor primário, isso gera emprego, gera renda, atrai público, faz com que a economia circule e ao final todo mundo acaba ganhando”, destacou o governador.

Participaram da agenda o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, e os deputados Adjuto Afonso, Sinésio Campos, Alessandra Campêlo e Débora Menezes, além de secretários estaduais ligados à produção rural e ao desenvolvimento agropecuário.

Com programação que segue até o dia 29 de novembro, a Festa do Leite movimenta o Parque de Exposição Jair Menezes Tupinambá com diversas atrações, entre as quais concurso leiteiro, palestras técnicas, cavalgada, rodeio, torneios, shows culturais, venda de produtos regionais e vitrine de negócios. O evento conecta pequenos e médios produtores a compradores, indústrias e empreendimentos, ampliando oportunidades de investimento e comercialização.

Setor primário

Em Autazes, o governador Wilson Lima também apresentou um pacote expressivo de ações para o setor primário, envolvendo a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), a Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Além do convênio, foram entregues kits roçados, aeradores, motocultivadores, triciclos, embarcação, crédito produtivo e documentação rural para apoiar produtores, piscicultores, pescadores e agricultores familiares. O Idam destinou 67 Cartões do Produtor Rural (CPP), 23 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAFs) e efetivou R$ 429 mil em crédito rural, somando mais de R$ 1 milhão em investimentos produtivos no município, apenas em 2025. E o FPS repassou R$ 90.250 para pescadores da associação AM-07 e destinou R$ 60 mil em crédito solidário para pequenos empreendedores do campo.

A ADS realizou a entrega de dez kits roçados e um aerador subsidiado, além de um cheque do programa +Crédito Feirante, enquanto a Sepror destinou dois motocultivadores e um triciclo, certificados digitais e placas de reconhecimento às duas queijarias de Autazes premiadas nacional e internacionalmente, Queijaria Original e Queijaria D’Lourdes.

A força da agricultura local pôde ser percebida na fala de quem vive do campo. Renato Barbosa, presidente da Associação Agricultura Bom Jesus, que reúne 82 famílias, expressou o impacto direto das entregas.

“Agradeço a Deus o incentivo do governador Wilson Lima que nos traz segurança. Esses equipamentos vão ajudar muito, desde preparar a terra para banana, cará e macaxeira, até transportar o leite da comunidade. É algo que muda a vida de quem produz”, afirmou o produtor.

