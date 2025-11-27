Coleta

Novo ponto de coleta da AMAR aumenta remuneração e segurança para catadores e contribui para redução da poluição plástica em Manaus.

Manaus vai ganhar um novo ponto de coleta de resíduos plásticos, com foco no apoio aos catadores e na redução da poluição dos rios e igarapés da cidade. O projeto, coordenado pela associação AMAR no bairro Tarumã, pretende recolher até o fim de 2026 cerca de 48 toneladas de plástico — o equivalente a 2,4 milhões de garrafas — que deixariam de poluir os cursos d’água locais.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para expandir a reciclagem na região Norte, que ainda enfrenta altos índices de descarte inadequado de resíduos. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que Manaus está entre os três municípios com pior saneamento básico do país e ocupa a sexta posição entre as capitais com mais desafios na gestão de resíduos sólidos. Grande parte do plástico descartado de forma irregular acaba nos igarapés e no Rio Negro, prejudicando o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

AMAR amplia coleta de plástico em Manaus e melhora condições para catadores

A AMAR, formada por 16 catadores, coleta cerca de três toneladas de plástico por mês. Com o novo ponto de coleta, a expectativa é aumentar esse volume em 25%. Além de receberem bonificação por quilo coletado, acima da média do mercado local, os trabalhadores terão acesso a equipamentos de proteção individual e melhorias estruturais na associação, incluindo o reparo da prensa utilizada na triagem dos materiais.

A associação passará a integrar um ecossistema de reciclagem com rastreabilidade digital, garantindo transparência e segurança operacional — um dos principais desafios enfrentados por catadores em todo o país.

História e liderança de Irineide Souza de Lima

A AMAR é liderada por Irineide Souza de Lima, 54 anos, que herdou do pai, José Chaves de Lima, a atuação na reciclagem. José trabalhou no antigo lixão de Manaus e, após o encerramento das atividades, passou a receber materiais recicláveis em casa, impulsionando a organização familiar e, posteriormente, a formalização da AMAR.

“Aqui, o plástico não é visto como descarte; é sustento e possibilidade. Quando o trabalho é reconhecido e remunerado de forma justa, a gente tem condição de permanecer na atividade com dignidade, e isso transforma a vida de várias famílias da nossa comunidade”, afirma Irineide.

Expansão da reciclagem em Manaus

A abertura do ponto da AMAR marca uma nova etapa da expansão de iniciativas de reciclagem em Manaus, iniciada em maio de 2025 com a Ascarman. O foco é fortalecer comunidades que desempenham papel essencial na cadeia da reciclagem e enfrentar a crescente pressão ambiental sobre a Amazônia.

“Na COP30, os olhos do mundo se voltaram para a Amazônia e para o desafio urgente da poluição plástica. Mais do que discursos, precisamos de ações duradouras, que protejam o meio ambiente e também as comunidades locais. Ampliar a atuação em Manaus nos permite integrar trabalhadores que impulsionam mudanças reais”, afirma Ricardo Araújo, diretor de Operações da Plastic Bank no Brasil.

Impacto nacional e global

No Brasil, parcerias similares já permitiram a coleta de 389 milhões de garrafas plásticas e apoiaram mais de 4 mil catadores. Globalmente, iniciativas correlatas já ultrapassaram 5,8 bilhões de garrafas coletadas.

A SC Johnson, uma das organizações envolvidas no apoio a esse modelo de reciclagem, reduziu em 33% o uso de plástico virgem desde 2018 e atingiu 25% de conteúdo reciclado em suas embalagens. A empresa agora busca alcançar as metas de 2030 do Global Commitment da Ellen MacArthur Foundation e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente: 55% de conteúdo reciclado nas embalagens, 90% delas recicláveis e redução de 55% do uso de plástico virgem em relação a 2018.

