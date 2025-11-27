Indústria

Produção de eletrônicos e celulares puxa expansão do Polo Industrial de Manaus

A economia do Amazonas registrou crescimento de 2,56% em setembro de 2025, superando o desempenho nacional, impulsionada pela recuperação da produção de eletroeletrônicos, bens de informática e pelo aumento do volume de cargas aéreas. Os dados são do Painel da Economia Amazonense (PEA), desenvolvido pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM).

Indústria de Informática e Eletrônicos lidera retomada

O Índice de Atividade do Banco Central (IBCR-AM) atingiu 113,07 pontos, 13% acima da média de 2022. Apesar do resultado positivo, divergências entre IBGE e ANP sobre refino de petróleo indicam que o crescimento poderia ter sido ainda maior.

“Os resultados confirmam que o Amazonas vive um momento de retomada estrutural do seu parque fabril. A indústria voltou a reagir com força, especialmente nos segmentos de Informática e Eletrônicos, que historicamente respondem por grande parte do dinamismo econômico regional”, afirma Lúcio Flávio Morais de Oliveira, presidente executivo do CIEAM.

PIM registra alta e retoma produção de celulares

Segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) chegou a R$ 20,07 bilhões em setembro, com crescimento de 5,7% sobre agosto e 9,5% na comparação anual. A produção de celulares avançou 45%, retornando a 1 milhão de unidades. O setor de ar-condicionado também cresceu cerca de 10%.

“A reação do PIM em setembro sinaliza confiança da indústria para o ciclo de final de ano. O salto na produção de celulares confirma que as empresas estão recompondo estoques e se preparando para um mercado mais aquecido”, destaca o professor André Costa, coordenador da Área de Indicadores do CIEAM.

A indústria extrativista, focada em petróleo, gás e Líquidos de Gás Natural (LGN), apresentou queda de 0,3%, refletindo os dados da ANP. Mesmo assim, a indústria de transformação manteve-se como principal motor da economia estadual.

Queda nas importações acende alerta

Em outubro, as importações destinadas ao PIM caíram 12%, totalizando US$ 1,1 bilhão, metade dessa redução pelo modal aéreo, utilizado principalmente por Informática e Eletrônicos.

“Há elementos de atenção para os próximos meses. A redução nas importações pode refletir cautela da indústria diante da desaceleração da economia nacional. Ainda assim, a performance de setembro garante um colchão importante para fechar 2025 com saldo positivo”, avalia Lúcio Flávio Morais de Oliveira.

O CIEAM reforça que o Amazonas cresceu acima da média nacional em setembro, com a indústria de transformação, especialmente Informática e Eletrônicos, impulsionando o desempenho. O faturamento do PIM atingiu R$ 20 bilhões pelo terceiro mês consecutivo, enquanto a queda nas importações pode moderar o ritmo produtivo no final do ano.

Sobre o CIEAM

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) é uma entidade privada sem fins lucrativos, dedicada a apoiar o setor industrial do estado. Atua em áreas como legislação tributária, logística, gestão ambiental, comércio exterior e recursos humanos, prestando suporte às principais empresas do Polo Industrial de Manaus desde 1979.

