Política no Amazonas

Presidente do PL-AM reforça defesa do equilíbrio democrático e aponta insegurança jurídica em cenário nacional marcado por tensão política

O ex-ministro dos Transportes e atual presidente estadual do Partido Liberal no Amazonas, Alfredo Nascimento, voltou ao centro do debate político após divulgar, esta semana, um vídeo em suas redes sociais comentando as recentes prisões de generais que atuaram na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação teve ampla repercussão entre lideranças da direita local e simpatizantes do partido.

Na gravação, Nascimento afirma que o país atravessa um período de “atenção máxima” diante das sucessivas operações envolvendo figuras de alta patente. Para ele, a condução de parte das investigações gera dúvidas sobre o ambiente institucional brasileiro e sinaliza um momento que exige prudência e vigilância democrática. Em tom firme, o dirigente afirma que vê um cenário de “instabilidade que não pode ser ignorado”.

Alfredo Nascimento alerta para “preocupação institucional” ao comentar prisões de militares pic.twitter.com/GfUqu7ZVkh — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 28, 2025

Segundo o presidente do PL-AM, a falta de clareza sobre os desdobramentos jurídicos desses casos contribui para um sentimento de insegurança. Embora não critique diretamente o Judiciário, ele chama atenção para o impacto que decisões dessa natureza podem ter sobre a confiança das instituições. “Precisamos ter serenidade, mas também coragem para apontar quando algo preocupa”, afirma Nascimento no vídeo.

O dirigente partidário também menciona o receio de que medidas mais rígidas possam ser interpretadas por parte da população como ameaças às garantias individuais. Sem adotar uma postura confrontadora, ele reforça uma defesa enfática da ordem constitucional: “Ditadura jamais. Democracia sempre”, declara, enfatizando a importância de preservar liberdades e assegurar transparência nos processos.

A publicação teve grande alcance nas redes sociais, onde apoiadores expressaram concordância com a avaliação e destacaram a postura do político de se posicionar publicamente em momentos de tensão. Para muitos, o vídeo demonstra a preocupação legítima de uma liderança que tem histórico de atuação institucional e que busca preservar o debate democrático no estado.

A fala de Nascimento ocorre em um momento de forte polarização nacional e de intenso debate sobre os limites das ações judiciais em investigações envolvendo ex-integrantes do governo federal. Ainda assim, o presidente do PL-AM manteve tom moderado, evitando radicalizações e reforçando que a estabilidade política deve ser prioridade.

Com o posicionamento, Alfredo sinaliza que o PL no Amazonas continuará acompanhando os acontecimentos de perto e participando ativamente da discussão sobre os rumos institucionais do país, sempre destacando a importância da democracia e do equilíbrio entre os Poderes.



(*) Com informações da assessoria