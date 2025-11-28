Denúncia

Polícia Civil e Romu prendem suspeito que roubou celular de grávida na linha 652

Um homem de 28 anos foi preso, nesta sexta-feira (28), suspeito de roubo a um ônibus da linha 652, em Manaus. O crime aconteceu no dia 8 de novembro. O suspeito sentou-se ao lado da vítima, que estava grávida, e roubou seu celular.

O delegado Charles Araújo explicou que as equipes atuaram rapidamente. Em conjunto com a Romu, identificaram o autor e solicitaram o mandado de prisão.

O homem foi preso na avenida Epaminondas, no bairro Centro, zona sul. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia para os procedimentos legais. Ele responderá por roubo e segue à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

