Eleições 2026 – Amazonas

Pesquisa inédita do Instituto de Pesquisa do Norte mostra o senador à frente nas três simulações feitas para a sucessão estadual, com vantagem consolidada na capital e domínio absoluto no interior

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), encomendado pelo consórcio de portais G6, aponta que o senador Omar Aziz (PSD) segue na dianteira na corrida pelo Governo do Amazonas. O levantamento entrevistou 1.504 eleitores entre 14 e 24 de novembro, abrangendo Manaus e 11 cidades do interior.

A pesquisa analisou três possíveis cenários eleitorais para o Executivo estadual, levando em conta as presenças do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), do vice-governador Tadeu de Souza (Avante) e da empresária Maria do Carmo (PL).

Cenário 1 – Disputa completa com todos os pré-candidatos

Na primeira simulação, que considera todas as pré-candidaturas — inclusive a de David Almeida, apesar de seu apoio público a Omar Aziz — o senador aparece na primeira colocação quando avaliados os votos válidos. O quadro reforça a força política de Aziz no conjunto do eleitorado.

Cenário 2 – Tadeu fora da disputa e apoio a David Almeida

O segundo desenho supõe que Tadeu de Souza desista da corrida para apoiar uma eventual candidatura do prefeito David Almeida. Mesmo com essa reorganização, Omar Aziz continua ocupando a liderança, seguido por Almeida, que apresenta desempenho melhor do que no cenário completo.

Cenário 3 – Disputa enxuta favorece Aziz

Na terceira hipótese, em que apenas Omar Aziz, Maria do Carmo e Tadeu de Souza são considerados, o senador amplia sua vantagem e alcança quase 60% das intenções de voto. Maria do Carmo aparece com aproximadamente 31%, enquanto Tadeu soma 8,15%.

Capital – Equilíbrio entre Omar e David Almeida

Ao segmentar os dados por região, a pesquisa destaca um duelo apertado na capital. No primeiro cenário, Omar Aziz marca 25%, ficando 0,4 ponto à frente de David Almeida, que registra 24,6%.

Maria do Carmo alcança 18%, enquanto Tadeu aparece com 3,20% em Manaus.

Interior – Vantagem folgada para Omar Aziz

Nos municípios do interior, onde Omar tradicionalmente concentra seus votos, o senador abre mais de 13 pontos percentuais sobre David Almeida. As cidades interioranas foram decisivas em sua reeleição ao Senado em 2022, quando Aziz reverteu a diferença obtida na capital diante do candidato apoiado por Jair Bolsonaro, Alfredo Menezes.

Cenário 2 por região – Crescimento moderado

Quando Tadeu fica fora da disputa, Omar Aziz registra um avanço de quase três pontos. David Almeida também apresenta crescimento, porém mais discreto, com acréscimo de 0,7 ponto.

Conclusão – Omar Aziz segue liderando

O levantamento do Ipen reforça a posição de Omar Aziz como o nome mais competitivo no momento para a disputa pelo Governo do Amazonas. A vantagem expressiva no interior e o bom desempenho na capital consolidam sua liderança em todas as simulações analisadas.

A pesquisa do Instituto Ipen foi registrada no CONFE (7ª Região), utilizou amostragem distribuída entre capital e interior, e apresenta margem de erro de 2,52%. A confiabilidade é de 95%.

