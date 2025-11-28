Decisão

Decisão ocorre após a morte de trabalhador durante montagem da árvore no Centro de Manaus.

O Governo do Amazonas decidiu suspender, neste ano, a instalação da tradicional árvore de Natal no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, após o grave acidente ocorrido no domingo (23), que resultou na morte de Antônio Paulo Rodrigues de Souza, conhecido como Antônio Suricate, de 40 anos. A medida foi anunciada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa como forma de respeito aos trabalhadores afetados e às famílias das vítimas.

O Estado informou ainda que a decisão foi construída em conjunto com artistas, técnicos e profissionais envolvidos na montagem, reforçando o compromisso com a segurança das equipes.

Apesar do cancelamento da árvore, a decoração natalina no Centro continuará sendo implementada, porém com um novo formato. Antes prevista para ser entregue no dia 30 de novembro, a ornamentação será concluída no dia 8 de dezembro e permanecerá até 6 de janeiro. No lugar da árvore, o Largo receberá uma proposta cenográfica diferente, com módulos instagramáveis, garantindo um ambiente festivo, seguro e acolhedor para visitantes e artistas.

O acidente que motivou a decisão ocorreu durante a montagem da árvore de Natal de 2025. O tombamento do guindaste provocou a morte de Antônio Suricate e deixou ferido Henes Libório Ramos, de 47 anos, que sofreu fratura na perna. O operador do equipamento, Antônio Benjamin — que estava fantasiado de Papai Noel no momento do trabalho — foi preso após o acidente, mas responderá em liberdade após passar por audiência de custódia na segunda-feira (24).

A polícia investiga uma série de irregularidades: Benjamin estava afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença, não possuía habilitação adequada e não tinha condições técnicas para operar o guindaste.

Segundo o delegado Marcelo Martins, do 24º DIP, houve falhas graves tanto no procedimento quanto na contratação do operador. O equipamento apresentou estalos momentos antes do tombamento, conforme relatado por Benjamin, que chegou a saltar da cabine para se salvar.

A perícia também identificou a ausência de documentos obrigatórios e erros operacionais durante a execução da manobra. As investigações seguem para apurar responsabilidades pela tragédia.

