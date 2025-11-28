Investimentos

Senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou um novo conjunto de investimentos em mobilidade urbana.

Em visita ao município de Autazes, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou um novo conjunto de investimentos em mobilidade urbana e acompanhou o funcionamento de equipamentos de saúde financiados por suas emendas parlamentares.

Braga confirmou o início de mais uma etapa de asfaltamento no município, que inclui 3,579 km de novas vias pavimentadas nos bairros Jair Tupinambá e Conjunto Alberto Simonetti. As obras somam-se à primeira fase já concluída, totalizando mais de 7,2 km de ruas recuperadas.

Durante a visita aos trechos onde o serviço será executado, o senador lembrou outras entregas estruturantes feitas no interior do estado.

“Eu fiz a estrada de Autazes apesar de terem dito que não seria possível. Diziam que eram cento e poucos quilômetros, que custaria muito dinheiro e que não valeria a pena. Quem pensa assim pensa pequeno. Fizemos a estrada de Autazes, fizemos a de Manacapuru, fizemos a estrada da Várzea e seguimos trabalhando por todo o interior do Amazonas”, declarou.

Braga destacou que seu mandato é pautado pela escuta e pela entrega de resultados.

“É assim, com humildade, falando a verdade e ouvindo as pessoas, que trabalhamos. Não somos da velha política. Também não somos da nova política, porque do novo que não faz eu não quero ser. Eu quero é fazer política para o povo, ouvindo o povo e sem aparecer só na véspera da eleição”, afirmou.

Saúde ribeirinha como prioridade

Braga visitou também a UBS Fluvial Walter Colares, unidade que integra a rede de 45 UBSs viabilizadas por Braga para ampliar o atendimento médico e odontológico em áreas isoladas. O senador ressaltou a relevância desse modelo para alcançar comunidades de difícil acesso.

“É assim que a gente investe para melhorar a vida do povo do interior do Amazonas: levando saúde, garantindo presença do Estado e cuidando de quem está longe dos centros urbanos”, afirmou.

O roteiro incluiu ainda a visita à Base Descentralizada do SAMU, além da passagem pela XXIV Feira Agropecuária de Autazes e pela XXV Festa do Leite, realizadas no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá.

O prefeito de Autazes, Thomé Neto, destacou a importância do apoio do senador para o desenvolvimento local. “O senador Eduardo Braga é um grande parceiro do Amazonas e, aqui em Autazes, não é diferente. Ele tem ajudado muito o nosso município com grandes investimentos. É uma alegria receber um senador tão atuante e tão comprometido com Autazes”, afirmou.

Nos últimos anos, Eduardo Braga já direcionou R$ 31,877 milhões em recursos para Autazes, com foco em saúde, mobilidade urbana e fortalecimento da infraestrutura.

