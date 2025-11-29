Alerta severo

Órgão orienta população a evitar áreas vulneráveis e divulga contatos de emergência.

Manaus (AM) – A Defesa Civil de Manaus emitiu, neste sábado, um alerta para chuvas intensas na capital amazonense e pediu que a população evite áreas com histórico de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. O aviso reforça a possibilidade de precipitações fortes ao longo do dia, aumentando os riscos em pontos vulneráveis da cidade.

Equipes seguem em monitoramento

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil Municipal estão de prontidão, acompanhando as condições climáticas em tempo real. O trabalho é feito de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura de Manaus para garantir agilidade em caso de ocorrências.

Orientação para moradores

A Defesa Civil orienta que os moradores redobrem os cuidados, especialmente ao transitar por locais que costumam alagar em dias de chuva forte. Em caso de emergência, os canais oficiais devem ser acionados imediatamente.

Contatos de emergência

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

