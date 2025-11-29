Temporal

Casas e ruas foram invadidas pela água e ventos fortes derrubaram árvore neste sábado (29).

Manaus (AM) — A forte chuva que atinge a capital amazonense neste sábado (29) já causa diversos transtornos, incluindo enxurradas, alagamentos e queda de árvore em diferentes pontos da cidade.

No bairro Nova Cidade, Zona Norte, a Avenida Margarita voltou a registrar problemas. Um residencial ficou completamente alagado após a rua ser tomada por uma enxurrada. Um vídeo mostra casas sendo invadidas pela água, deixando moradores ilhados e assustados com a força da correnteza.

Na Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, no bairro Petrópolis, Zona Sul, os ventos fortes provocaram a queda de uma árvore, bloqueando parte da via. Motoristas precisam redobrar a atenção ao trafegar pela região.

Com a intensidade da chuva, semáforos em diferentes áreas da cidade também apresentaram falhas e ficaram apagados, aumentando o risco de acidentes e congestionamentos.

Município entra em estado de atenção

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), informou que o município está em estado de atenção devido às chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas. O alerta vale até as 20h deste sábado (29).

Os meteorologistas da Defesa Civil monitoram as condições do tempo em tempo real. Há previsão de novas pancadas fortes de chuva com raios e rajadas de vento, podendo atingir diversas zonas da cidade.

O órgão mantém atenção redobrada sobre áreas de risco e sistemas de alerta, enquanto equipes atuam integradas com outros setores da Prefeitura para atendimento rápido de ocorrências.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente os canais oficiais:

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

A Prefeitura reforça ainda que a população pode receber alertas por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para 40199. O serviço, oferecido pela Defesa Civil Nacional, envia avisos em tempo real sobre riscos e medidas preventivas.

O órgão também recomenda evitar abrigar-se sob árvores durante tempestades, manter distância de fiações e postes e ter atenção redobrada em locais com histórico de alagamentos.

As equipes seguem de plantão e em alerta máximo, prontas para atuar em caso de necessidade.

VEJA VÍDEOS

Leia mais:

Forte chuva em Manaus causa deslizamento e tombamento