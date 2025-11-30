Colisão fatal

Acidente ocorreu de madrugada e deixou o veículo destruído na zona Leste de Manaus.

Manaus (AM) – Dois homens, identificados como Ulisses Sousa Costa, 32 anos, e Elilson Gomes da Costa, 24 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (30), na Avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 2h.

As vítimas estavam em um Ford Focus branco quando o veículo capotou e colidiu violentamente contra uma árvore, nas proximidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Com o impacto, os dois homens ficaram presos às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar as vítimas, que já estavam sem vida. A parte frontal do carro ficou completamente destruída.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A polícia deve abrir investigação para identificar o que causou o capotamento e a perda de controle do veículo.

VEJA VÍDEOS

Leia mais:

Jovem morre em acidente envolvendo três carros em Manaus