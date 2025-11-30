Obras

Governador anuncia obras viárias, investimentos em água e entrega iluminação moderna no município.

O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (29/11), a ordem de serviço para a recuperação do sistema viário de Maués. O anúncio foi feito durante a programação da Festa do Guaraná, onde também confirmou investimentos para ampliar o abastecimento de água e inaugurou a nova iluminação pública em LED da cidade.

Segundo o governador, as intervenções reforçam o compromisso do Estado com mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida. Ele destacou que o asfaltamento começa assim que o material chegar ao município:

“Isso dá dignidade às pessoas, que poderão sair de casa sem enfrentar lama ou poeira”, afirmou, ao lado da prefeita Macelly Veras e dos deputados Alessandra Campêlo e Cabo Maciel.

Recuperação viária

O Programa Asfalta Amazonas será a primeira ação. Em Maués, 22 ruas dos bairros Parque das Flores e Senador José Esteves serão contempladas.

O que será feito

Recapeamento

Meio-fio

Sarjeta

Sinalização viária

O projeto totaliza 10 km de vias pavimentadas e investimento de R$ 15 milhões, beneficiando moradores que aguardam as melhorias com expectativa.

A moradora Hosana Moraes, da rua Acauã, comemorou o anúncio:

“Vai melhorar muito o ir e vir das pessoas, dos clientes, dos ônibus e das escolas. Esse asfalto será muito bem-vindo”, disse.

Investimentos em água e esgoto

Além do sistema viário, o governo destinou R$ 499 mil ao Saae, por meio de emenda do deputado Thiago Abrahim, para compra de máquinas e equipamentos que ampliarão a capacidade de atendimento e manutenção.

Perfuração de novos poços

Wilson Lima também autorizou a obra de quatro poços artesianos nos bairros:

Nova Esperança

Donga Michiles (comunidade Novo Israel)

Bairro das Flores

Terra Verde

Cada poço terá:

Reservatório de 150 mil litros

60 metros de profundidade

de profundidade Capacidade para atender 7,5 mil pessoas

O investimento é de R$ 1 milhão, garantindo mais segurança hídrica.

Ilumina+ Amazonas

Durante a agenda, o governador entregou a nova fase do programa Ilumina+ Amazonas, com 2.912 pontos de iluminação em LED instalados na sede do município. A modernização substituiu lâmpadas antigas por tecnologia mais eficiente, econômica e sustentável. O investimento foi de R$ 7,3 milhões.

Com o avanço do programa, o Amazonas se tornou o primeiro estado do Brasil totalmente iluminado com LED, alcançando 61 municípios do interior e mais de 245 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Ao todo, são 199 mil pontos instalados.

A iluminação moderna reduz custos, amplia a segurança e melhora a visibilidade noturna em ruas, praças e espaços públicos.

