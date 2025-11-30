Crime

Crime ocorreu durante a madrugada e a vítima foi identificada como Ênio Ferreira Mustafa.

Manaus (AM) – Um homem identificado como Ênio Ferreira Mustafa, de 37 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (30) na Rua Louro Aritu, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu por volta das 4h27. A vítima foi atacada com golpes de faca na região da cabeça. Não há, até agora, informações sobre o autor do homicídio ou a motivação do ataque.

Equipes da DEHS, do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na área para realizar a perícia, coletar evidências e fazer a remoção do corpo. A polícia seguirá investigando o caso.

Leia mais:

