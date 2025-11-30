Ataque

Vítima, conhecida como “Vaqueirinho de Mangabeira”, entrou no recinto escalando a estrutura do zoológico.

Após invadir o recinto de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, o jovem morto no ataque foi identificado como “Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos. A tragédia ocorreu na manhã deste domingo (30), enquanto o local recebia grande fluxo de visitantes.

Histórico do jovem antes do ataque

Vaqueirinho era conhecido da polícia e acumulava mais de dez passagens por diferentes ocorrências. Na semana anterior ao caso, ele havia sido detido por tentar danificar dois caixas eletrônicos no bairro de Mangabeira. Levado à Central de Polícia do Geisel, foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Horas depois dessa liberação, voltou a ser detido por arremessar pedras contra uma viatura da Polícia Militar, causando danos ao para-brisa. Mesmo com os episódios recorrentes, ele novamente foi liberado.

Como ocorreu a invasão ao recinto da leoa

Imagens gravadas por visitantes mostram o jovem escalando a lateral da estrutura do zoológico. Ele passou por uma parede de mais de seis metros, ultrapassou grades de proteção e utilizou uma árvore como apoio até alcançar o espaço onde a leoa estava. Minutos depois de entrar no recinto, ele foi atacado fatalmente pelo animal.

O veterinário do parque informou que a leoa foi imediatamente isolada após o ataque e não precisou ser sedada.

Investigação aponta possível ato intencional

A perícia da Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que a entrada tenha sido deliberada. Até o momento, não foram identificadas falhas na estrutura de segurança do parque.

A Prefeitura de João Pessoa também afirmou que todas as normas técnicas estavam sendo cumpridas e que os agentes do parque tentaram impedir a invasão, mas a ação aconteceu de forma muito rápida.

Zoológico segue fechado

Após o incidente, o Parque Arruda Câmara foi interditado para realização da perícia e de todos os procedimentos de segurança. A Prefeitura manifestou solidariedade à família do jovem e reforçou que uma apuração interna está em andamento.

