Abordagem

Abordagem policial terminou em tiro após homem agredir agente e moradores cercarem equipe.

São Paulo (SP) – Um homem de 32 anos morreu na noite de sábado (29) após ser baleado por um policial militar durante uma abordagem no bairro Itaim Paulista, na zona Leste da capital.

Abordagem terminou em agressão ao policial

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a equipe fazia patrulhamento quando abordou um motociclista que demonstrava comportamento agressivo. Durante a ação, moradores se aproximaram e passaram a cercar os policiais.

Disparo ocorreu após ataque ao agente

No meio da confusão, o homem avançou contra um dos PMs e o agrediu. O policial que acompanhava a ocorrência reagiu e efetuou o disparo que atingiu o suspeito.

Imagens gravadas por populares registraram o momento da intervenção. O homem foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.

Caso será investigado pela Polícia Militar

A arma usada pelo PM foi apreendida para perícia, e a ocorrência foi registrada como resistência e morte decorrente de intervenção policial.

As câmeras corporais dos agentes também serão analisadas, e a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar o caso.

VÍDEO

Leia mais:

Homem é morto por amigo durante caçada em Manaus