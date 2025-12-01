O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira (1º) que o abono do Fundeb será pago aos professores e demais profissionais da educação estadual no dia 27 de dezembro.
Valores do abono
Professores (por carga horária):
- 20 horas: R$ 5.500
- 40 horas: R$ 11.000
- 60 horas: R$ 16.500
Profissionais administrativos:
- 30 horas: R$ 8.250
Lima afirmou ainda que o governo também vai pagar as progressões horizontal e vertical, retroativas a novembro.
Segundo ele, as medidas reforçam a valorização de quem atua na educação.
Quem será beneficiado pela progressão vertical
- 1.206 professores e pedagogos
- Avanço na carreira por títulos de especialização, mestrado ou doutorado
Leia mais: Investigação apura uso de recursos do Fundeb em prefeitura do Amazonas