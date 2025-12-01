Abono

Anúncio do pagamento do benefício foi feito na manhã desta segunda-feira (1)

Publicado em 01 de dezembro de 2025

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira (1º) que o abono do Fundeb será pago aos professores e demais profissionais da educação estadual no dia 27 de dezembro.

Valores do abono

Professores (por carga horária):

20 horas: R$ 5.500

R$ 40 horas: R$ 11.000

R$ 60 horas: R$ 16.500

Profissionais administrativos:

30 horas: R$ 8.250

Lima afirmou ainda que o governo também vai pagar as progressões horizontal e vertical, retroativas a novembro.

Segundo ele, as medidas reforçam a valorização de quem atua na educação.

Quem será beneficiado pela progressão vertical

1.206 professores e pedagogos

Avanço na carreira por títulos de especialização, mestrado ou doutorado

