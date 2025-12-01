Ataque

Jovem de 19 anos invadiu recinto após escalar muro de 6 metros e acabou devorado pela leoa; caso levanta dúvidas sobre segurança da Bica.

A morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, no domingo (30), abriu uma série de questionamentos sobre a segurança do zoológico e as circunstâncias que permitiram o acesso do jovem ao animal.

O ataque ocorreu durante o horário de visitação, por volta das 10h, e foi registrado por visitantes. Segundo a Prefeitura de João Pessoa, o jovem escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou grades de proteção e usou uma árvore interna para alcançar o recinto — um percurso considerado extremamente perigoso pelos técnicos do parque.

Como o jovem conseguiu entrar no recinto?

Vídeos mostram Gerson subindo pela estrutura lateral do recinto e se apoiando na árvore para descer até a área onde estava Leona, a leoa adulta. No momento em que ele alcança uma altura acessível ao animal, Leona avança e o puxa para o chão.

A prefeitura afirma que todas as barreiras físicas previstas em norma estavam instaladas, mas ainda não explicou como o jovem conseguiu ultrapassá-las.

Quem era a vítima?

Gerson tinha 19 anos e, segundo informações da TV Cabo Branco, apresentava transtornos mentais.

Ele morreu por choque hemorrágico, causado por ferimentos perfurantes e contundentes no pescoço, segundo o Instituto de Polícia Científica.

A prefeitura lamentou a morte e afirmou que o parque segue normas técnicas de segurança.

Como está a leoa Leona?

Leona, que nasceu no próprio parque em 2006, ficou estressada e em choque após o ataque.

Ela respondeu aos comandos de manejo e pôde ser contida sem uso de armas ou tranquilizantes.

Veterinários e biólogos monitoram o comportamento da leoa, que segue saudável.

➡️ O parque garante que Leona não será sacrificada, reforçando que o ataque foi uma reação instintiva após a invasão.

O que aconteceu após o ataque?

O zoológico foi evacuado.

As atividades foram suspensas por tempo indeterminado .

. A prefeitura abriu investigação para entender como o jovem teve acesso ao recinto.

Polícia Militar e Instituto de Polícia Científica foram acionados.

O CRMV-PB lamentou a morte e informou que criará uma comissão técnica para avaliar a estrutura, protocolos de segurança e manejo da Bica.

Quem é a leoa Leona?

Nascida em 2006 na Bica

Filha de Darah e Sadam

Já conviveu com outro leão, Simba, que morreu meses após chegar

Hoje vive sozinha no recinto

É considerada um animal dócil dentro das rotinas de manejo

