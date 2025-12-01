Cronograma

ADS divulga cronograma de dezembro com 10 feiras de alimentos, artesanato e produtos da economia solidária em Manaus.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais para a primeira semana de dezembro. O cronograma inclui 10 edições, começando nesta terça-feira (02) e seguindo até quinta-feira (04), com continuidade no sábado e domingo (6 e 7), em diversos pontos da capital e na zona rural de Manaus.

O gerente de Feiras da ADS, Erick Lima, afirma que os consumidores encontrarão produtos variados, como café regional, hortifrúti, legumes, frutas, doces, além de itens da economia solidária, como artesanato e mudas de plantas. Os pontos estratégicos garantem produtos de qualidade, preços acessíveis e segurança durante as visitas.

“Nesta semana, convidamos a população a visitar as feiras da ADS para apoiar os produtores rurais e adquirir produtos de qualidade. Nossas feiras promovem a agricultura familiar e facilitam o acesso a alimentos regionais na rotina dos amazonenses”, destacou Erick Lima.

Programação

Terça-feira (02/12):

Sumaúma Park Shopping – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h

Quarta-feira (03/12):

Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, das 14h às 19h

Quinta-feira (04/12):

Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro – rua José Bonifácio, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h

Sábado (06/12):

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa – bairro Crespo, das 5h às 11h

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandú, bairro Cidade Nova, das 5h às 11h

Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 15h

Domingo (07/12):

Complexo Turístico da Ponta Negra (estacionamento) – bairro Ponta Negra, das 6h às 11h

Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 12h

