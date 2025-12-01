Serviços

A ação gratuita com serviços de saúde, estética e cidadania acontece na Praça do Educandos, nos dias 2 e 3 de dezembro.

O Fametro Móvel realizará, nos dias 2 e 3 de dezembro, das 8h às 12h, uma ação comunitária com serviços gratuitos de saúde, estética, assistência social e orientação jurídica. A atividade será na Praça do Educandos, em frente à Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua Manoel Urbano, 280 – Educandos).

A proposta é facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais e concentrar serviços básicos em um único ponto de atendimento.

A reitora Maria do Carmo Seffair reforça o caráter social do projeto: “A educação também se expressa no cuidado com as pessoas. Estar na rua, ouvindo e atendendo quem precisa, é parte do compromisso institucional da Fametro com a comunidade.”

Saúde: Vacinação e vermifugação de pets + distribuição de ração, Avaliação nutricional, Aferição de pressão arterial, Teste de glicemia, Testes rápidos, Escuta psicológica emergencial e Escovação odontológica (03/12).

Estética e Bem-Estar: Higienização facial, Corte de cabelo, Massoterapia, Esmaltaçãoe Design de sobrancelhas.

Serviços Gerais: Limpa Nome, BPC/LOAS e aposentadoria, Cancelamento de multas (Manaus Energia e Águas de Manaus), Cancelamento de consignado, Programa Minha Casa Minha Vida, Empréstimo AFEAM e Painel de vagas de emprego.

Orientação Jurídica: Cível, Família, Sucessões, Trabalhista, Previdenciário e Consumidor.

