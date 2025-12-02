Concurso

Certame oferece 1.500 vagas para professores e técnicos.

Manaus (AM) – Os candidatos do Concurso Semed Manaus já podem acessar o site do Instituto Consulplan para consultar o local da prova. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (1º/12). Consulte os locais de prova diretamente no portal oficial da Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

Horários e fechamento dos portões

A Prefeitura de Manaus reforça que os portões fecham às 8h, no turno da manhã, e às 14h30, no turno da tarde. Após esse horário, nenhum candidato poderá entrar.

O concurso oferece 1.500 vagas, sendo 1.000 imediatas e 500 para cadastro reserva, distribuídas entre professores, técnicos administrativos e analistas. Os salários variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57, conforme o cargo.

Regras para o dia da prova

O candidato deve chegar com 45 minutos de antecedência, levando:

Caneta azul ou preta, de material transparente

Cartão de confirmação de inscrição

Documento de identidade original

A chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza, orienta atenção total às informações do edital.

Orientações da Semed

“Verifique seu cartão de confirmação e o local de prova. Observe os horários de abertura e fechamento dos portões e chegue com antecedência. Siga todas as instruções do edital para evitar problemas no dia da prova”, afirmou.

Documentos aceitos

A banca aceitará como identificação:

Documentos emitidos por Comandos Militares, Secretarias de Segurança, Institutos de Identificação e Bombeiros

Documentos de conselhos profissionais

Passaporte

Certificado de reservista

Carteiras funcionais reconhecidas por lei federal

Carteira de Trabalho

CNH com foto

Em caso de perda ou roubo

Quem estiver sem documento original poderá apresentar boletim de ocorrência emitido há até 30 dias e passará por identificação especial.

Documentos não aceitos

Não serão aceitos:

Certidão de nascimento

Título de eleitor

Carteira estudantil

Carteira de motorista sem foto

Documentos ilegíveis ou danificados

Qualquer tipo de cópia, mesmo autenticada

Documentos digitais

A apresentação do documento original é obrigatória, já que o uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a prova.

Onde tirar dúvidas

Informações sobre cartão de confirmação, local de prova e outros detalhes podem ser solicitadas diretamente à Consulplan pelo site oficial ou pelo telefone 0800 100 4790.

Relatos sobre problemas durante o concurso devem ser enviados pelo menu “Fale Conosco” no portal da banca.

