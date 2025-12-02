Manaus (AM) – Os candidatos do Concurso Semed Manaus já podem acessar o site do Instituto Consulplan para consultar o local da prova. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (1º/12). Consulte os locais de prova diretamente no portal oficial da Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).
Horários e fechamento dos portões
A Prefeitura de Manaus reforça que os portões fecham às 8h, no turno da manhã, e às 14h30, no turno da tarde. Após esse horário, nenhum candidato poderá entrar.
O concurso oferece 1.500 vagas, sendo 1.000 imediatas e 500 para cadastro reserva, distribuídas entre professores, técnicos administrativos e analistas. Os salários variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57, conforme o cargo.
Regras para o dia da prova
O candidato deve chegar com 45 minutos de antecedência, levando:
- Caneta azul ou preta, de material transparente
- Cartão de confirmação de inscrição
- Documento de identidade original
A chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza, orienta atenção total às informações do edital.
Orientações da Semed
“Verifique seu cartão de confirmação e o local de prova. Observe os horários de abertura e fechamento dos portões e chegue com antecedência. Siga todas as instruções do edital para evitar problemas no dia da prova”, afirmou.
Documentos aceitos
A banca aceitará como identificação:
- Documentos emitidos por Comandos Militares, Secretarias de Segurança, Institutos de Identificação e Bombeiros
- Documentos de conselhos profissionais
- Passaporte
- Certificado de reservista
- Carteiras funcionais reconhecidas por lei federal
- Carteira de Trabalho
- CNH com foto
Em caso de perda ou roubo
Quem estiver sem documento original poderá apresentar boletim de ocorrência emitido há até 30 dias e passará por identificação especial.
Documentos não aceitos
Não serão aceitos:
- Certidão de nascimento
- Título de eleitor
- Carteira estudantil
- Carteira de motorista sem foto
- Documentos ilegíveis ou danificados
- Qualquer tipo de cópia, mesmo autenticada
- Documentos digitais
A apresentação do documento original é obrigatória, já que o uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a prova.
Onde tirar dúvidas
Informações sobre cartão de confirmação, local de prova e outros detalhes podem ser solicitadas diretamente à Consulplan pelo site oficial ou pelo telefone 0800 100 4790.
Relatos sobre problemas durante o concurso devem ser enviados pelo menu “Fale Conosco” no portal da banca.
