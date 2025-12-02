Manaus (AM) – Os candidatos do Concurso Semed Manaus já podem acessar o site do Instituto Consulplan para consultar o local da prova. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (1º/12). Consulte os locais de prova diretamente no portal oficial da Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

Horários e fechamento dos portões

A Prefeitura de Manaus reforça que os portões fecham às 8h, no turno da manhã, e às 14h30, no turno da tarde. Após esse horário, nenhum candidato poderá entrar.

O concurso oferece 1.500 vagas, sendo 1.000 imediatas e 500 para cadastro reserva, distribuídas entre professores, técnicos administrativos e analistas. Os salários variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57, conforme o cargo.

Regras para o dia da prova

O candidato deve chegar com 45 minutos de antecedência, levando:

  • Caneta azul ou preta, de material transparente
  • Cartão de confirmação de inscrição
  • Documento de identidade original

A chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza, orienta atenção total às informações do edital.

Orientações da Semed

“Verifique seu cartão de confirmação e o local de prova. Observe os horários de abertura e fechamento dos portões e chegue com antecedência. Siga todas as instruções do edital para evitar problemas no dia da prova”, afirmou.

Documentos aceitos

A banca aceitará como identificação:

  • Documentos emitidos por Comandos Militares, Secretarias de Segurança, Institutos de Identificação e Bombeiros
  • Documentos de conselhos profissionais
  • Passaporte
  • Certificado de reservista
  • Carteiras funcionais reconhecidas por lei federal
  • Carteira de Trabalho
  • CNH com foto

Em caso de perda ou roubo

Quem estiver sem documento original poderá apresentar boletim de ocorrência emitido há até 30 dias e passará por identificação especial.

Documentos não aceitos

Não serão aceitos:

  • Certidão de nascimento
  • Título de eleitor
  • Carteira estudantil
  • Carteira de motorista sem foto
  • Documentos ilegíveis ou danificados
  • Qualquer tipo de cópia, mesmo autenticada
  • Documentos digitais

A apresentação do documento original é obrigatória, já que o uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a prova.

Onde tirar dúvidas

Informações sobre cartão de confirmação, local de prova e outros detalhes podem ser solicitadas diretamente à Consulplan pelo site oficial ou pelo telefone 0800 100 4790.

Relatos sobre problemas durante o concurso devem ser enviados pelo menu “Fale Conosco” no portal da banca.

