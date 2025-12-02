Segurança pública

Prefeito entrega pistolas TS9, arma menos letal e anuncia novos guardas

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na tarde de segunda-feira (1), um novo conjunto de armamentos para a Guarda Municipal. Ele também anunciou a nomeação de 126 novos guardas aprovados no curso de formação. A apresentação ocorreu na Lagoa do Japiim, Zona Sul da cidade.

Com a chegada de 150 pistolas Taurus TS9, calibre 9 mm, Manaus reforça o armamento da tropa com equipamentos modernos e alinhados ao treinamento técnico dos agentes. A capital também se torna a primeira Guarda Municipal do Brasil a operar com uma pistola menos letal equipada com munição de elastômero, tecnologia que garante respostas proporcionais e fundamentadas no uso progressivo da força.

O anúncio faz parte de um amplo processo de modernização da Guarda Municipal, conduzido diretamente pelo prefeito e marcado por avanços em veículos, equipamentos, formação e expansão do efetivo.

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom-Prefeito

Durante a apresentação, o prefeito David Almeida destacou a transformação profunda pela qual a corporação vem passando desde o início de sua gestão.

“A Guarda Municipal de Manaus nunca foi tão forte quanto na nossa gestão. Depois de 74 anos, fizemos o primeiro concurso para agentes armados, saímos de dois veículos para mais de cem e fomos os primeiros a autorizar a arma de fogo. Hoje, entregamos mais 150 pistolas TS9 e somos a única Guarda do Brasil com pistola menos letal, de munição elastomérica. Segurança nem é obrigação da prefeitura, mas nós estamos fazendo, e fazendo muito. Manaus não espera”, enfatizou.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto de Siqueira, reforçou que a incorporação do novo equipamento menos letal coloca Manaus na vanguarda nacional. “A adoção da pistola menos letal com munição de elastômero é um divisor de águas. Nenhuma outra guarda municipal do Brasil possui esse armamento. Isso demonstra profissionalismo, responsabilidade e compromisso com a vida. É tecnologia aplicada para garantir abordagem qualificada e respeito ao cidadão”, garantiu.

A modernização da corporação integra um conjunto maior de investimentos da Prefeitura de Manaus para fortalecer a segurança municipal com planejamento, responsabilidade e ações que entregam resultados reais para a população.

Além dos 126 guardas já nomeados, a prefeitura se prepara para ampliar ainda mais o efetivo. O próximo concurso público ofertará 590 vagas, totalizando quase 1.500 agentes até 2027 e consolidando Manaus entre as guardas municipais mais estruturadas e capacitadas do país.

Com novos armamentos, equipamentos de ponta, efetivo ampliado e uma doutrina alinhada ao uso progressivo da força, a Guarda Municipal de Manaus vive o maior avanço de sua história, conduzido com protagonismo direto do prefeito e foco na proteção da população.

(*) Com informações da assessoria

