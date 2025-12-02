Flagrante

Ação foi flagrada por câmeras de segurança do local

A câmera de segurança de um posto de saúde em Autazes, no interior do Amazonas, registrou o momento em que uma suspeita furta um celular de dentro de uma sacola na recepção do local.

Nas imagens, é possível ver a mulher se aproximando de outra pessoa e iniciando uma conversa. Aproveitando a distração, ela observa o conteúdo da sacola e, em um movimento rápido, pega o celular e o esconde entre seus pertences.

Após o furto, a suspeita deixa o local no momento em que mais pacientes entram no posto de saúde. O caso foi registrado na delegacia, e a polícia trabalha para localizar a suspeita.

