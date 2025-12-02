Ataque

Vítima de 19 anos pulou na área restrita do Parque Arruda Câmara, em João Pessoa.

Um vídeo que circula na internet mostra as consequências do ataque fatal sofrido por um jovem de 19 anos no Parque Arruda Câmara (Bica), zoológico municipal de João Pessoa, na Paraíba.

Gerson de Melo Machado, o “Vaqueirinho”, invadiu a área restrita de uma leoa, que o atacou e o matou.

Gravações feitas por visitantes antes do incidente mostram Gerson escalando uma estrutura do parque. Posteriormente, ele se segurou em um galho de árvore e pulou para dentro do recinto do felino.

Laudo aponta causa da morte

As imagens, de forte impacto, revelam que o corpo ficou dentro do espaço do animal. (Veja o vídeo no final desta matéria).

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a leoa provocou ferimentos profundos no pescoço do jovem com sua mordida, causando uma hemorragia severa que levou à morte.

Além disso, o laudo ressalta que o animal não tentou comer o jovem. Para resgatar o corpo, a Polícia Militar e a equipe do zoológico contiveram o animal com técnicas específicas, que não envolvem armas de fogo.

O veterinário responsável pelo parque, Thiago Nery, informou que a leoa também passou por extremo estresse e recebe acompanhamento. Ele destacou que a invasão foi um evento inesperado e de alto risco.

Repercussão nas redes sociais

A tragédia gerou comoção, especialmente após a publicação de um relato por uma conselheira tutelar que acompanhou Gerson na adolescência.

Por fim, em seu depoimento, ela descreveu uma vida marcada pelo abandono e por dificuldades, o que ampliou a discussão sobre o caso entre os usuários.

Assista ao vídeo:

