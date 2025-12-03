Saúde

A unidade passa pela maior intervenção desde sua criação, há 26 anos.

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (3), a primeira etapa da modernização da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), referência em cardiologia no Norte.

Foram entregues o Hospital Dia, a Clínica de Cardiologia II e o novo laboratório de análises clínicas, todos ampliados, revitalizados e adaptados para atendimento especializado. A unidade passa pela maior intervenção desde sua criação, há 26 anos.

As novas estruturas somam 49 leitos reformados, reorganizam fluxos internos e elevam o padrão de segurança e humanização. Já o laboratório, totalmente modernizado, dobra a capacidade de 60 mil para 120 mil exames mensais, com boxes de coleta adaptados, áreas técnicas específicas e equipamentos de última geração.

Durante a coletiva, o governador destacou que a modernização tem foco direto no acesso e na redução de filas:

“O nosso objetivo inicial era reduzir o tempo de espera, principalmente das crianças. Agora avançamos para garantir mais conforto ao paciente e melhores condições de trabalho aos profissionais”, disse Wilson Lima.

O novo laboratório passa a operar com cinco boxes de coleta, incluindo pediátrico e PCD, além de áreas exclusivas para microbiologia, parasitologia, urinálise e diagnóstico. A estrutura permite mais precisão e rapidez nos resultados, beneficiando adultos e crianças.

No Hospital Dia, a reforma entregou 15 leitos, um leito de reanimação, posto de enfermagem, sala de preparo de medicação e nova circulação para pacientes de procedimentos de curta duração.

A Clínica de Cardiologia II recebeu 33 leitos totalmente renovados, banheiros acessíveis, sala de reanimação e novas áreas de apoio.

Próxima etapa

A modernização integra o programa Saúde Amazonas e envolve reforma estrutural completa, novos equipamentos e reorganização tecnológica. O investimento total é de R$ 45 milhões (SES + FPS). Com a segunda etapa, já em execução, a unidade ampliará a capacidade de 147 para 204 leitos.

A próxima fase inclui nova recepção para 200 pessoas, reforma do heliponto, ampliação do estacionamento, revitalização da fachada, climatização e construção da terceira Clínica Cardiológica. A previsão é concluir todo o complexo no primeiro trimestre de 2026.

Para o vigilante Edvan Alves, de 50 anos, a mudança já é perceptível:

“O que pude ver foi a mudança estrutural, material e humana. A parte humana está muito bem trabalhada, e isso é muito importante.”

Avanços na assistência

O Francisca Mendes consolidou, em 2025, seu papel como referência nacional. A unidade realizou a primeira cirurgia de cardiopatia congênita com telemonitoramento do Brasil, em parceria com o HCor, e já soma sete procedimentos.

A modernização do parque de imagem incluiu o primeiro aparelho de ressonância magnética cardíaca do Amazonas, com capacidade para 150 exames por mês, além de novo tomógrafo e equipamento de hemodinâmica, que ampliou em 50% o número de cateterismos e angioplastias.

Em 2025, o hospital atendeu pacientes de diversos estados e até de regiões fronteiriças. Na cardiologia pediátrica, a fila de espera chegou a zero. Nas cirurgias cardíacas adultas, a unidade saltou de 280 procedimentos, em 2018, para 520 em 2025. Em 2024, foram 563 cirurgias, 4,5 mil procedimentos de hemodinâmica e 40 mil atendimentos ambulatoriais.

A inauguração contou com autoridades estaduais, municipais e representantes da saúde pública.

Leia mais

Caso Benício: família protesta e aponta erro médico e ausência de farmacêutico no hospital