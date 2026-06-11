Governo do Amazonas

Programação reúne música sinfônica, balé, rock e cultura pop em 14ª edição da Série Encontro das Águas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lançou na quarta-feira (10/06), no Teatro Amazonas, a programação da 14ª edição da Série Encontro das Águas. Além disso, o projeto se consolida como uma das principais iniciativas culturais do estado.

A temporada 2026 acontece entre os dias 15 e 26 de julho. Ao todo, serão sete espetáculos inéditos, que conectam diferentes linguagens artísticas e públicos diversos. Dessa forma, o projeto reforça a proposta de democratizar o acesso à cultura e aproximar o público da música de concerto.

Programação reúne diferentes estilos e linguagens artísticas

Durante duas semanas, o público vai acompanhar apresentações que transitam entre música popular brasileira, balé clássico, rock sinfônico, cultura pop e trilhas sonoras do cinema. Além disso, a programação reúne artistas locais, corpos artísticos do Amazonas e convidados especiais em montagens exclusivas.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e também no site https://shopingressos.com.br/.

Cultura e acesso ao Teatro Amazonas

Durante o lançamento, o secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Luiz Carlos de Matos Bonates, destacou a importância do projeto para ampliar o acesso da população aos espaços culturais do estado.

“A democratização e o acesso à cultura são necessidades contemporâneas. O Teatro Amazonas ainda é visto por muitas pessoas como algo distante, e o esforço da Secretaria de Cultura é justamente abrir as portas para que o público tenha contato tanto com o erudito quanto com o popular. A Série Encontro das Águas se propõe exatamente a isso”, afirmou.

Além disso, o projeto busca aproximar novos públicos do universo da música de concerto.

Música sinfônica ganha novas leituras

Para o diretor artístico da série, o maestro Marcelo de Jesus, a iniciativa também ajuda a aproximar o público da música clássica. Segundo ele, a proposta quebra barreiras e amplia o acesso à linguagem sinfônica.

“A Série Encontro das Águas tem um papel fundamental de desmistificar a música clássica. Muitas pessoas acreditam que ela é algo distante ou destinada apenas a um público específico, quando na verdade convivemos com a música orquestral o tempo inteiro, seja no cinema, na televisão ou em outras manifestações artísticas. A proposta da série é mostrar essa linguagem dialogando com diferentes expressões culturais”, ressaltou.

Novidades da edição 2026

Entre os destaques da programação está o espetáculo “A Realeza do Pop”, que homenageia Michael Jackson e Madonna. Além disso, a montagem traz arranjos sinfônicos para grandes sucessos que marcaram gerações.

Outra novidade é o “Tributo Hans Zimmer”, que celebra obras do compositor conhecido por trilhas sonoras de grandes produções do cinema mundial. O espetáculo atende a um pedido frequente do público e promete uma experiência sinfônica imersiva.

A programação também traz de volta produções já consagradas. Entre elas estão “Symphony of Chaos II: Adagio”, que une rock e orquestra, e o balé clássico “A Bela Adormecida”, apresentado pela Amazonas Filarmônica em parceria com o Ballet Álvaro Gonçalves.

Dança e formação artística em destaque

Segundo o coreógrafo Álvaro Gonçalves, a nova montagem reúne cerca de 60 bailarinos entre profissionais e estudantes avançados. Ele destaca o impacto da iniciativa na formação artística local.

“É uma alegria muito grande proporcionar aos nossos bailarinos e à cidade de Manaus esse momento de compartilhar a dança clássica junto com a Filarmônica. É um trabalho que vem sendo desenvolvido desde abril e que certamente vai emocionar o público”, afirmou.

Cultura, inclusão e novas plateias

A edição de 2026 também reforça ações de inclusão e formação de público. A influenciadora e artista Victoria Muniz, rosto da campanha deste ano, destacou a importância de aproximar jovens do Teatro Amazonas.

“O meu objetivo é incentivar os jovens a frequentarem mais o teatro e ajudar a romper o estigma de que esse espaço é destinado apenas a determinados públicos. A Série Encontro das Águas consegue dialogar diretamente com os fãs e criar experiências que despertam interesse e pertencimento”, disse.

Além disso, o projeto inclui ações de acessibilidade e iniciativas voltadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando o alcance social da programação.

Série se consolida como referência cultural

Ao longo de 14 edições, a Série Encontro das Águas se consolidou como uma das principais vitrines da produção artística amazonense. Além disso, o projeto promove o encontro entre tradição e contemporaneidade, fortalecendo a formação cultural da população por meio de experiências que unem música, dança, teatro e cultura popular.

Programação – Série Encontro das Águas 2026

15 de julho (quarta-feira) – 20h

BPM – Brazilian Popular Music com a Orquestra de Câmara do Amazonas

17 de julho (sexta-feira) – 11h

O Mundo Azul na Série Encontro das Águas (evento fechado para convidados)

17 e 18 de julho (sexta e sábado) – 20h

19 de julho (domingo) – 11h e 19h

A Bela Adormecida com a Amazonas Filarmônica e o Ballet Álvaro Gonçalves

21 de julho (terça-feira) – 20h

Ruas Cruzadas com Sons of Time e Quarteto de Cordas da Orquestra de Câmara do Amazonas

22 e 23 de julho (quarta e quinta-feira) – 20h

Symphony of Chaos II: Adagio com a Band of Chaos e a Orquestra de Câmara do Amazonas

24 e 25 de julho (sexta e sábado) – 20h

A Realeza do Pop com o Coral do Amazonas e a Amazonas Filarmônica

26 de julho (domingo) – 11h e 19h

Tributo Hans Zimmer com o Coral do Amazonas e a Amazonas Filarmônica

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