Mostra exibe 21 filmes no Cinépolis Millenium e reforça intercâmbio cultural no Ano da França no Brasil

O Festival de Cinema Francês do Brasil iniciou mais uma edição em Manaus celebrando sua trajetória de 16 anos e reforçando a conexão cultural entre França e Amazonas. A Aliança Francesa mantém a curadoria local desde o início do projeto, ampliando o acesso ao cinema contemporâneo francês e fortalecendo o intercâmbio linguístico e artístico entre os dois países.

A edição 2025 segue até 10 de dezembro no Cinépolis Millenium (Avenida Djalma Batista, 1661, Piso G loja 2 – Chapada, Zona Centro-Sul), com 21 longas que percorrem drama, comédia, romance, literatura e produções premiadas internacionalmente. A programação diária é divulgada no Instagram da instituição: @aliancafrancesamao. Os ingressos são vendidos no local por R$ 19 (meia) e R$ 38 (inteira).

Festival que conecta culturas

Reconhecido pela capilaridade nacional, o Festival é o único do gênero exibido simultaneamente em várias cidades brasileiras e já ultrapassou 2 milhões de espectadores desde sua criação.

Nesta edição, a curadoria destaca obras como a adaptação de O Estrangeiro, de Albert Camus, dirigida por François Ozon; Mãos à Obra, vencedor de Melhor Roteiro em Veneza 2025; a comédia Vizinhos Bárbaros, de Julie Delpy; além do clássico A Cabra, ícone dos anos 80.

“Um momento de celebrar a francofonia”, destaca a Aliança Francesa.

Para o diretor da instituição em Manaus, professor Avelino Rodrigues, receber o Festival no Ano da França no Brasil amplia ainda mais o alcance cultural da programação.

“Estamos festejando a francofonia, o cinema francês e essa edição tão simbólica do Festival de Cinema Francês no Brasil. Este é o Ano da França no Brasil, e nada mais justo do que celebrarmos a cultura francesa, que sempre nos prestigia e nos sensibiliza. É uma felicidade para nós, como Aliança Francesa, abrir as portas para este evento e para os mais de 20 filmes que compõem a programação.”

O diretor reforça o acesso facilitado ao público.

“As sessões ocorrem do dia 4 ao dia 10 de dezembro, sempre no Cinépolis Millenium. Todos os dias teremos dois a três filmes diferentes, divulgados em nosso Instagram. Os ingressos também podem ser adquiridos no site do Festival www.festivalcinefrances.com.br.”

Essilor renova apoio ao Festival em Manaus

Patrocinadora nacional, a Essilor Amazônia reafirma presença no evento. Para a representante de RH, Claudinale Souza, o apoio reforça o compromisso da empresa com iniciativas culturais.

“Temos imensa satisfação em participar do Festival de Cinema Francês, que já possui grande notoriedade. Somos uma empresa franco-italiana presente no Polo Industrial desde 1989, produzindo lentes que ajudam as pessoas a enxergar melhor o mundo. Estar aqui apoiando o Festival e colaborando para que o público tenha conforto e uma boa experiência é motivo de orgulho para nós.”

O gerente de produção, Yann Colombani, também destaca a parceria contínua com a Aliança Francesa como estratégica para valorizar a cultura francesa na região.

Abertura reúne comunidade cultural em Manaus

Realizada no Manaus Plaza Shopping na terça-feira (2), a cerimônia de lançamento reuniu professores, alunos, artistas e convidados. O empresário e anfitrião Antônio Azevedo participou do evento.

A presidente do Comitê da Aliança Francesa em Manaus, Claudia Mendonça, ressaltou o papel institucional da entidade e a força da parceria com o Festival.

“A parceria com a Essilor é inseparável e fundamental para nossas ações. Para nós, é um motivo de grande orgulho participar da abertura deste Festival, que expressa tão bem a alma da cultura francesa. A Aliança Francesa está presente nos cinco continentes e é um patrimônio do governo francês, criado para divulgar a língua e a cultura da França. Aqui em Manaus, nossas portas estão sempre abertas para receber o público, artistas e oficinas enviadas pela Embaixada.”

Ela reforça o engajamento da comunidade cultural. “A presença de vocês valoriza a cultura francesa e nos estimula a seguir promovendo eventos como este. Estamos felizes em proporcionar uma noite especial e convidamos todos a continuarem conosco, conhecendo a Aliança Francesa e este universo tão rico e acolhedor”, disse Mendonça.

Programação completa do festival

Dia 4/12

Mãos à Obra – 18h

Vizinhos Bárbaros – 19h55

Dia 5/12

Os Bastidores do Amor – 18h

Voz de Aluguel – 18h

Dia 6/12

13 Dias, 13 Noites – 18h

Era Uma Vez Minha Mãe – 20h30

Dia 7/12

A Mulher Mais Rica do Mundo – 18h

Mercato – Os Donos da Bola – 20h25

Dia 8/12

Sonho, Logo Existo – 18h

O Segredo da Chef – 20h30

Dia 9/12

O Apego – 18h

Fanon – 20h10

Dia 10/12

La Pampa – 18h

13 Dias, 13 Noites – 20h15

