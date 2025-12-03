Negócios

Especialista ensina métodos éticos e eficazes para advogados captarem clientes e se destacarem no mercado jurídico

No cenário atual, cada vez mais competitivo, advogados enfrentam o desafio de se destacar e conquistar clientes sem ferir normas éticas.

A expressão “Vender no Direito não é tabu, é estratégia” evidencia que captar clientes é essencial para a sustentabilidade de qualquer escritório ou advogado liberal.

Ademais, com o crescimento do mercado jurídico e o aumento do número de advogados no Brasil, muitos profissionais adotam técnicas de vendas éticas e escaláveis, focando em atrair, converter e fidelizar clientes de forma estratégica.

Estratégias éticas para advogados

O empresário e CSO do grupo Pará Cabos, Rafael Amorim, mentor de vendas com mais de 20 anos de experiência, abordou o tema na palestra “Como prospectar clientes e fechar contratos na advocacia”.

O evento foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM). De acordo com Rafael: “Advogados precisam vender para manter seus negócios e se diferenciar, evitando se tornarem commodities. É fundamental trabalhar com estratégias voltadas a nichos específicos, como Direito Empresarial, Tributário e Trabalhista, além de buscar ideias inovadoras para se posicionar de forma ética”, pontuou.

Além disso, formado em Marketing com MBA em Comércio e Varejo, Amorim destaca que unir posicionamento, estratégias de venda e confiança é essencial.

“Ferramentas de análise, diagnósticos e o foco em encantar o cliente são cruciais para qualquer iniciativa de venda, inclusive no setor jurídico. O mercado cresce rapidamente, e advogados podem atuar eticamente com marketing digital, tráfego pago, assessoria de imprensa, medindo resultados e vendendo soluções jurídicas”, afirmou.

Por fim, ele ressaltou a importância de levantar informações sobre o cliente antes de reuniões e negociações, prática que chama de “trabalho de espião”.

Aprendizado contínuo

Membro do G4 Club, comunidade voltada a CEOs e empresários, Amorim já ministrou palestras em eventos como “Encontro Manauara de Marketing Digital”, “DSX Summit” e “Imersão Gap”.

“Advogados devem buscar aprendizado constante e incorporar práticas que melhorem a entrega de serviços, ampliando as chances de conquistar clientes e contratos. Advogados precisam de processos e ferramentas eficazes para vender, e não apenas de conhecimento teórico”, destacou o empresário.

Leia mais: Livro ‘Direito no Dia a Dia – Parte 2’ é lançado na OAB-AM com artigos do Portal Em Tempo.