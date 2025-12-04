Guaíba

Pai de 66 anos teria matado o filho de 16 anos por vingança após defender a mãe.

Guaíba (RS) – Um homem de 66 anos foi preso suspeito de matar o próprio filho, de 16 anos, por afogamento. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (3), após a Polícia Civil concluir que o caso, inicialmente tratado como acidente, tinha indícios de crime motivado por vingança.

Suspeito teria agido após briga familiar

A investigação da 17ª DPRI apontou que o pai teria cometido o crime dois dias depois de espancar a companheira. O adolescente interveio para defender a mãe e teria atingido o agressor, que, segundo testemunhas, ameaçou se vingar. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Caso começou como suposto acidente

No dia 10 de novembro, o homem levou o filho a uma granja na zona sul de Guaíba dizendo que iriam cortar mato e caçar. Horas depois, voltou para casa sozinho e afirmou que o adolescente havia caído no açude e se afogado. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do jovem no rio.

Relatos de violência e versões contraditórias

Testemunhas relataram que o suspeito tinha histórico de agressões contra a família, incluindo estupro e ameaças de morte. A mãe do adolescente havia decidido registrar boletim de ocorrência no mesmo dia, mas o pai teria impedido sua saída de casa.

Durante o interrogatório, o homem apresentou versões contraditórias: disse que o menino caiu, depois que se jogou e por fim afirmou que o empurrou “para dar um susto”, negando intenção de matar.

Prisão preventiva decretada

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) atendeu ao pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva. O suspeito permanece preso e está à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Pai mata filho com 5 tiros por dívida de R$ 5 mil