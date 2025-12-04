Denúncia

Força Tática encontra entorpecentes em embarcação vinda de Tabatinga no porto da capital amazonense

Publicado em 04 de dezembro de 2025

Por Em Tempo*

A Polícia Militar do Amazonas apreendeu seis tabletes de entorpecentes na quarta-feira (3) em uma embarcação vinda de Tabatinga, interior do Amazonas. A ação ocorreu no porto da capital, no bairro Centro, Zona Sul.

Por volta das 23h30, policiais realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima sobre drogas escondidas em um barco que atracaria no porto.

A equipe localizou a embarcação e fez uma varredura minuciosa. Foram encontrados seis tabletes de oxi escondidos em uma pilha de madeira. Ninguém foi preso.

Procedimentos

O material ilícito foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

