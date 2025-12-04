Codajás

Polícia Militar e Prefeitura salvam dois filhotes de peixe-boi mantidos irregularmente em cativeiro

Dois filhotes de peixe-boi foram resgatados pela Polícia Militar do Amazonas, na manhã desta quinta-feira (4) em Codajás, interior do Amazonas, após denúncia de moradores sobre a manutenção irregular dos animais.

Funcionários da Prefeitura de Codajás realizaram a primeira etapa do resgate, retirando os filhotes da situação de risco, e solicitaram apoio da Polícia Militar para a segunda fase da operação.

Os policiais militares receberam os animais e realizaram o transporte seguro até o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, onde os filhotes começaram a receber atendimento veterinário especializado.

Integração

Segundo o capitão PM Dilson Castro, a ação rápida e a integração entre a Prefeitura e a Polícia Militar foram fundamentais para o sucesso do resgate. Um dos filhotes apresentava ferimento na cauda, pois estava amarrado.

O capitão reforçou o apelo à comunidade: não mantenham animais silvestres em cativeiro. Qualquer informação sobre situações de risco deve ser comunicada ao Batalhão Ambiental pelo disque denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Monitoramento

No Inpa, os filhotes passaram por avaliação veterinária e ficaram sob cuidados intensivos, com monitoramento da alimentação, cicatrização e ganho de peso.

O chefe veterinário do Inpa, Anselmo da Fonseca, informou que um dos filhotes apresentava um abscesso possivelmente causado por ferimento com arpão e iniciou tratamento imediato com antibióticos e limpeza constante. O outro filhote não apresentava lesões graves, mas ambos seguirão protocolo de alimentação artificial, desenvolvido para se aproximar do leite materno.

(*) Com informações da assessoria

