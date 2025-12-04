Calor

Monitoramento do Ipaam aponta queda de 58,6% em novembro, reforçando ações de prevenção e fiscalização ambiental

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), registrou em novembro de 2025 o menor número de focos de calor desde 2021. Entre os dias 1º e 30 de novembro, foram identificados 271 focos, uma redução de 58,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 656 ocorrências.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, os resultados refletem o reforço das ações integradas de prevenção, fiscalização e monitoramento.

“Esses números mostram que o esforço coordenado do Governo do Amazonas está dando resultados concretos. Seguimos trabalhando com rigor técnico, ampliando o monitoramento e fortalecendo as respostas rápidas para reduzir os impactos ambientais e proteger nossas florestas”, afirmou.

Municípios com maiores reduções

O Programa de Queimadas (BD Queimadas), do Inpe, monitorado pelo CMAAP/Ipaam, detalhou a distribuição dos focos por municípios:

Nhamundá: 27 focos

27 focos Maués: 19 focos

19 focos Apuí: 18 focos

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o Estado totalizou 4.427 focos, 82,5% menor que em 2024, quando foram registrados 25.327 focos. Municípios historicamente críticos também tiveram quedas expressivas:

Apuí: de 4.660 para 538 focos ( -88,4% )

de 4.660 para 538 focos ( ) Lábrea: de 4.273 para 408 focos ( -90,4% )

de 4.273 para 408 focos ( ) Humaitá: 404 focos

Nem todo foco de calor é queimadas

A coordenadora do CMAAP, Priscila Carvalho, esclareceu que a identificação de focos de calor não indica necessariamente queimadas ilegais:

“Nem todo foco de calor é resultado de uma queimada ilegal. Em muitos casos, a origem está em fenômenos naturais ou em práticas agrícolas devidamente regularizadas”, afirmou.

Monitoramento e prevenção ambiental

O CMAAP é responsável por coletar, processar, analisar e divulgar informações geoespaciais sobre o meio ambiente. O centro monitora desmatamento, focos de calor, áreas protegidas e outros indicadores, atuando junto à Sema e órgãos estaduais e federais. As informações servem de base para ações de fiscalização, prevenção e controle ambiental em todo o estado.

