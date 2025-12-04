O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), registrou em novembro de 2025 o menor número de focos de calor desde 2021. Entre os dias 1º e 30 de novembro, foram identificados 271 focos, uma redução de 58,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 656 ocorrências.
Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, os resultados refletem o reforço das ações integradas de prevenção, fiscalização e monitoramento.
“Esses números mostram que o esforço coordenado do Governo do Amazonas está dando resultados concretos. Seguimos trabalhando com rigor técnico, ampliando o monitoramento e fortalecendo as respostas rápidas para reduzir os impactos ambientais e proteger nossas florestas”, afirmou.
Municípios com maiores reduções
O Programa de Queimadas (BD Queimadas), do Inpe, monitorado pelo CMAAP/Ipaam, detalhou a distribuição dos focos por municípios:
- Nhamundá: 27 focos
- Maués: 19 focos
- Apuí: 18 focos
No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o Estado totalizou 4.427 focos, 82,5% menor que em 2024, quando foram registrados 25.327 focos. Municípios historicamente críticos também tiveram quedas expressivas:
- Apuí: de 4.660 para 538 focos (-88,4%)
- Lábrea: de 4.273 para 408 focos (-90,4%)
- Humaitá: 404 focos
Nem todo foco de calor é queimadas
A coordenadora do CMAAP, Priscila Carvalho, esclareceu que a identificação de focos de calor não indica necessariamente queimadas ilegais:
“Nem todo foco de calor é resultado de uma queimada ilegal. Em muitos casos, a origem está em fenômenos naturais ou em práticas agrícolas devidamente regularizadas”, afirmou.
Monitoramento e prevenção ambiental
O CMAAP é responsável por coletar, processar, analisar e divulgar informações geoespaciais sobre o meio ambiente. O centro monitora desmatamento, focos de calor, áreas protegidas e outros indicadores, atuando junto à Sema e órgãos estaduais e federais. As informações servem de base para ações de fiscalização, prevenção e controle ambiental em todo o estado.
