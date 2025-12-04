Preso

Foragido da Justiça, ele foi localizado com apoio da Polícia Militar e será ouvido em audiência de custódia.

Um homem de 46 anos, investigado por estupro de vulnerável contra a própria filha, de 12 anos, pela 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), foi preso nesta quinta-feira (4), em Manaus.

Segundo envolvido já havia sido preso

O tio da vítima, de 52 anos, também investigado por participação nos crimes, foi preso na segunda-feira (01), em Rio Preto da Eva.

“Como ele estava sendo procurado, realizamos a ampla divulgação de sua imagem à imprensa e à população, a fim de viabilizar sua localização. Nesta quinta-feira, a 27ª Cicom recebeu informações sobre um homem com características semelhantes às dele”, explicou o delegado Antônio Rondon.

Prisão ocorreu após denúncia da população

De acordo com o delegado, o major Ademar Minori, comandante da guarnição, repassou as informações à equipe da 36ª DIP, que confirmou tratar-se do foragido. Policiais militares foram até a rua 15 do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, onde efetuaram sua prisão.

O infrator foi conduzido à Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) para os procedimentos legais.

“Destaco a importância e a eficiência da atuação integrada entre as forças de segurança, fundamental para localizar e capturar o segundo investigado”, ressaltou Rondon.

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

