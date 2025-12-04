Esquartejado

Moradores encontraram partes do corpo no rio e acionaram as autoridades.

Na tarde desta quinta-feira (4), o corpo de um homem foi encontrado esquartejado no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus. As partes estavam espalhadas pelo rio, onde moradores em uma canoa avistaram braços, pernas e o tronco flutuando.

De acordo com informações, dois homens, que passavam pelo local, perceberam os restos mortais e acionaram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontrou um saco às margens do rio contendo a cabeça da vítima, além de roupas e um par de tênis.

Equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram chamadas para realizar a perícia e recolher o corpo.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local para retirar os membros da água. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

