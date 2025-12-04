Paralimpíada

3ª edição dos Jims integra alunos da rede municipal, valoriza diversidade e premia talentos das Paralimpíadas Escolares.

Nesta quinta-feira (4), foi realizada a 3ª edição dos Jogos Inclusivos Municipais (Jims), reunindo estudantes de diversas escolas municipais para celebrar a inclusão, a diversidade e o fortalecimento da educação especial. A abertura oficial aconteceu na Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Durante a abertura, os estudantes Douglas Daniel Campos de Lima, Shayla Wanessa Teles, Aldercley Pinto e Efraim Costa receberam certificados de menção honrosa por conquistarem medalhas nas Paralimpíadas Escolares, realizadas em São Paulo, em novembro.

Educação inclusiva como prioridade

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou o compromisso da gestão com a inclusão. “Os espaços físicos são importantes, mas nada substitui o trabalho dos profissionais dedicados à Educação Especial. Uma parede pintada fica bonita, mas nada substitui o toque e o olhar de profissionais competentes”, afirmou.

Ronnie Melo, organizador dos Jims e coordenador de esportes da Semed, explicou que a meta é integrar alunos da educação especial às aulas inclusivas de Educação Física.

“Estamos fortalecendo o esporte e garantindo que todos os alunos façam parte. Nossa meta é atender 2.400 estudantes, mas acreditamos que vamos ultrapassar esse número”, informou.

Impacto positivo para pais e responsáveis

Pais e responsáveis também destacaram a importância do evento. Marta Gomes, mãe do estudante Marcelo Bezerra, que estuda na Emee André Vidal há sete anos, ressaltou a evolução do filho:

“A escola é maravilhosa. Meu filho evoluiu muito. A inclusão deve ser algo diário, não apenas em eventos”, disse.

Cassilda de Souza, mãe do estudante Cássio Lima, comentou sobre os benefícios da participação em atividades como natação e dança:

“Meu filho não tinha acesso a nada disso e hoje tem. É muito gratificante. Eu sempre digo às mães o quanto é importante a participação das crianças”, afirmou.

Incentivo ao esporte e desenvolvimento pessoal

O técnico da seleção de atletismo paralímpico do Amazonas, Joaquim Pinheiro Filho, reforçou a importância dos jogos como ferramenta de motivação escolar e fortalecimento da autoestima:

“O evento abre portas para o futuro e desperta valores que muitos alunos não encontram em casa. Eles descobrem autoestima e futuros lindos, que talvez nem imaginassem”, finalizou.

