Projeto Ven, Tú Puedes! da ONG Visão Mundial celebra seis anos de inclusão produtiva e lança livro com resultados transformadores

O projeto Ven, Tú Puedes! da ONG Visão Mundial inseriu 397 migrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal em Manaus. A iniciativa foi divulgada durante a terceira edição do Selo Empresa Amiga do Migrante, realizada na última quarta-feira (3), em São Paulo, celebrando seis anos de ações voltadas à inclusão produtiva.

Inclusão produtiva e diversidade nas empresas

Angela Karinne Mota, gerente nacional do projeto, destacou o impacto da iniciativa:

“Orientamos as empresas e mostramos que não há qualquer problema em contratar um migrante. Pelo contrário: é promover diversidade, inclusão e contribuir para os compromissos do Pacto Global da ONU. Com isso, transformamos as vidas de muitas famílias, garantindo alimentação, moradia e novas oportunidades no mercado de trabalho.”

O projeto incentiva empresas a expandirem suas políticas de diversidade e a gerarem oportunidades concretas, promovendo transformação social e integração econômica dos migrantes.

Livro consolida resultados do Ven, Tú Puedes!

Durante a cerimônia, a ONG apresentou o livro “Ven, Tú Puedes! (VTP) — 5 anos integrando migrantes e refugiados no Brasil – Histórias e Resultados Transformadores”. Com 119 páginas, a obra reúne a trajetória do projeto, detalha a metodologia de execução e destaca os impactos sociais e econômicos na vida dos migrantes venezuelanos.

O livro foi distribuído aos convidados e está disponível gratuitamente no formato digital no site da Visão Mundial: Livro VTP.

Desde sua criação em 2019, o Ven Tú Puedes! impactou mais de 37 mil migrantes e refugiados nos estados do Amazonas, Roraima e São Paulo. Entre os destaques:

9.568 atendimentos realizados

realizados 6.530 currículos elaborados

elaborados 1.392 certificados emitidos em cursos de empreendedorismo

emitidos em cursos de empreendedorismo Formação de 723 participantes com a metodologia GOLD/Jornada Empreendedora

com a metodologia GOLD/Jornada Empreendedora 93 empresas e 3.579 atores locais mobilizados em ações de sensibilização

mobilizados em ações de sensibilização 6.066 pessoas em sessões informativas sobre trabalho, direitos humanos e proteção

Entre outubro de 2024 e novembro de 2025, 397 migrantes venezuelanos foram inseridos no mercado formal de trabalho com a colaboração de 13 empresas nacionais e internacionais.

Selo Empresa Amiga do Migrante reconhece compromisso

O Selo Empresa Amiga do Migrante certifica organizações que ampliam a oferta de vagas, investem em capacitação profissional e promovem ambientes inclusivos.

Empresas certificadas por categoria:

Amazonas: Direcional Engenharia (Ouro), Hotel Mercure da rede Accor (Prata), Betel Serviços RH (RH/Diversidade)

Direcional Engenharia (Ouro), Hotel Mercure da rede Accor (Prata), Betel Serviços RH (RH/Diversidade) Roraima: GTFoods Group e Marfrig Global Foods (Destaque)

GTFoods Group e Marfrig Global Foods (Destaque) São Paulo: Coca-Cola FEMSA Brasil, ADP, Noah Gastronomia, AkzoNobel (Prata); Direcional Engenharia e SPDM (Ouro); Instituto Guima e FriGol S.A. (Destaque)

Nesta edição, foi criada a nova categoria Parceiro Amigo do Migrante — RH/Diversidade, reconhecendo organizações que promovem diversidade no ambiente corporativo.

Depoimento de parceiros

Juliana Pereira, analista de Recursos Humanos da Betel Serviços RH, destacou:

“Vejo essa iniciativa como uma grande oportunidade, tanto para a Betel quanto para os migrantes que não tiveram chances em seus países. É uma forma de abrir portas, promover crescimento mútuo e dar visibilidade a uma ação tão linda, que ajuda pessoas a reconstruírem suas vidas.”

Sobre o projeto Ven, Tú Puedes!

O Ven, Tú Puedes! é uma das respostas da ONG Visão Mundial à crise migratória venezuelana. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, o projeto promove a integração segura e a inclusão produtiva de refugiados e migrantes venezuelanos. Suas ações se dividem em três eixos principais:

Empregabilidade – Inserção no mercado formal de trabalho Empreendedorismo – Capacitação e certificação em cursos e metodologias práticas Proteção – Orientação sobre direitos, trabalho seguro e integração social

