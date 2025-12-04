O projeto Ven, Tú Puedes! da ONG Visão Mundial inseriu 397 migrantes venezuelanos no mercado de trabalho formal em Manaus. A iniciativa foi divulgada durante a terceira edição do Selo Empresa Amiga do Migrante, realizada na última quarta-feira (3), em São Paulo, celebrando seis anos de ações voltadas à inclusão produtiva.
Inclusão produtiva e diversidade nas empresas
Angela Karinne Mota, gerente nacional do projeto, destacou o impacto da iniciativa:
“Orientamos as empresas e mostramos que não há qualquer problema em contratar um migrante. Pelo contrário: é promover diversidade, inclusão e contribuir para os compromissos do Pacto Global da ONU. Com isso, transformamos as vidas de muitas famílias, garantindo alimentação, moradia e novas oportunidades no mercado de trabalho.”
O projeto incentiva empresas a expandirem suas políticas de diversidade e a gerarem oportunidades concretas, promovendo transformação social e integração econômica dos migrantes.
Livro consolida resultados do Ven, Tú Puedes!
Durante a cerimônia, a ONG apresentou o livro “Ven, Tú Puedes! (VTP) — 5 anos integrando migrantes e refugiados no Brasil – Histórias e Resultados Transformadores”. Com 119 páginas, a obra reúne a trajetória do projeto, detalha a metodologia de execução e destaca os impactos sociais e econômicos na vida dos migrantes venezuelanos.
O livro foi distribuído aos convidados e está disponível gratuitamente no formato digital no site da Visão Mundial: Livro VTP.
Desde sua criação em 2019, o Ven Tú Puedes! impactou mais de 37 mil migrantes e refugiados nos estados do Amazonas, Roraima e São Paulo. Entre os destaques:
- 9.568 atendimentos realizados
- 6.530 currículos elaborados
- 1.392 certificados emitidos em cursos de empreendedorismo
- Formação de 723 participantes com a metodologia GOLD/Jornada Empreendedora
- 93 empresas e 3.579 atores locais mobilizados em ações de sensibilização
- 6.066 pessoas em sessões informativas sobre trabalho, direitos humanos e proteção
Entre outubro de 2024 e novembro de 2025, 397 migrantes venezuelanos foram inseridos no mercado formal de trabalho com a colaboração de 13 empresas nacionais e internacionais.
Selo Empresa Amiga do Migrante reconhece compromisso
O Selo Empresa Amiga do Migrante certifica organizações que ampliam a oferta de vagas, investem em capacitação profissional e promovem ambientes inclusivos.
Empresas certificadas por categoria:
- Amazonas: Direcional Engenharia (Ouro), Hotel Mercure da rede Accor (Prata), Betel Serviços RH (RH/Diversidade)
- Roraima: GTFoods Group e Marfrig Global Foods (Destaque)
- São Paulo: Coca-Cola FEMSA Brasil, ADP, Noah Gastronomia, AkzoNobel (Prata); Direcional Engenharia e SPDM (Ouro); Instituto Guima e FriGol S.A. (Destaque)
Nesta edição, foi criada a nova categoria Parceiro Amigo do Migrante — RH/Diversidade, reconhecendo organizações que promovem diversidade no ambiente corporativo.
Depoimento de parceiros
Juliana Pereira, analista de Recursos Humanos da Betel Serviços RH, destacou:
“Vejo essa iniciativa como uma grande oportunidade, tanto para a Betel quanto para os migrantes que não tiveram chances em seus países. É uma forma de abrir portas, promover crescimento mútuo e dar visibilidade a uma ação tão linda, que ajuda pessoas a reconstruírem suas vidas.”
Sobre o projeto Ven, Tú Puedes!
O Ven, Tú Puedes! é uma das respostas da ONG Visão Mundial à crise migratória venezuelana. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, o projeto promove a integração segura e a inclusão produtiva de refugiados e migrantes venezuelanos. Suas ações se dividem em três eixos principais:
- Empregabilidade – Inserção no mercado formal de trabalho
- Empreendedorismo – Capacitação e certificação em cursos e metodologias práticas
- Proteção – Orientação sobre direitos, trabalho seguro e integração social
