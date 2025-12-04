Ficco

Força integrada combate crime organizado e intercepta droga escondida em balsa.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) realizou a apreensão de 370,8 kg de cloridrato de cocaína durante operação no rio Solimões, entre os municípios de Anamã e Anori.

Integração entre órgãos de segurança

A ação envolveu diversas forças de segurança: FICCO/PF-AM, COE/PMAM, GEPOM/PF em Tabatinga, DRCO/PC-AM e DEFLU/PC-AM. O trabalho conjunto fortaleceu a interceptação e o combate ao crime organizado na região.

Inteligência e abordagem

Informações de inteligência apontaram que uma balsa petroleira vinda do Peru transportava entorpecentes ocultos em combustível. Durante a abordagem, os policiais identificaram tanque com lacre rompido. Inspeções detalhadas revelaram sacos de droga submersos no petróleo, método sofisticado usado por organizações criminosas no corredor fluvial amazônico.

Estrutura e missão da FICCO/AM

A FICCO/AM reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança.

O objetivo é fortalecer a integração e o compartilhamento de inteligência, permitindo ações mais eficazes de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta em todo o Amazonas.

