Eleições 2026

Jair Bolsonaro afirmou, pela primeira vez, que deseja lançar o filho Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026 contra o presidente Lula

Jair Bolsonaro anunciou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) será seu candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão de indicar um membro da família foi comunicada a interlocutores próximos nesta semana. Esta é a primeira vez que o ex-presidente, atualmente preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília, manifesta publicamente tal intenção.

Segundo Bolsonaro, Flávio ganhará força na disputa à medida que se posicionar como postulante ao Palácio do Planalto e realizar agendas pelo país. O ex-mandatário acredita que o senador consolidará a unidade partidária e contará com o apoio de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Dentro da família Bolsonaro, Flávio também é visto como o candidato capaz de transmitir “previsibilidade” à classe política e ao setor econômico, devido ao seu perfil mais moderado em comparação aos irmãos.

Vices de Flávio Bolsonaro e Lula

No novo cenário, é esperado que Michelle Bolsonaro concorra ao Senado pelo Distrito Federal, enquanto um partido de centro deve indicar o vice na chapa de Flávio.

Do lado do governo, lideranças do PT defendem que Geraldo Alckmin (PSB) continue como vice na chapa encabeçada por Lula.

(*) Com informações do Metrópoles

