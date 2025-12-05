Transporte

Ação do IMMU reforça segurança e legalidade no transporte durante blitz na avenida Max Teixeira.

Nesta quinta-feira (4), a fiscalização de transporte se intensificou na avenida Max Teixeira, uma das principais vias da zona Norte, ao realizar a operação “Transporte Legal”. A ação, conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com apoio da Guarda Municipal de Manaus (GMM), vistoriou documentação e condições de segurança de veículos de diferentes modais.

Iniciada às 15h, a blitz registrou 38 abordagens e resultou em oito autuações, principalmente por pneus carecas e licenciamento atrasado. A operação reforçou a necessidade de manutenção preventiva e cumprimento das normas de trânsito.

O IMMU destacou nove servidores, entre fiscais de transporte e agentes de trânsito, para garantir a eficiência da operação e ampliar a percepção de segurança entre usuários e motoristas.

Objetivo é garantir transporte seguro e regular

Segundo o fiscal de transporte do IMMU, Ronilson Mário, ações como essa são essenciais para proteger a população.

“Nosso objetivo é garantir segurança, legalidade e qualidade no transporte. Quando a população utiliza o transporte regular, ela está contribuindo para um sistema mais seguro e eficiente”, concluiu.

